08 ноября 2023

Путин отметил заслуги гендиректора пермской компании из рейтинга Forbes и самбиста

Путин наградил главу «Уралкалия» и координатора проекта «Zа Самбо» в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин оценил вклад пермяков в развитие своих отраслей Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил достижения координатора федерального проекта «Zа Самбо» в Пермском крае Евгения Исаева и главы ПАО «Уралкалий» Виталия Лаука. Пермская компания вошла по итогу 2023 года в число лучших работодателей страны по версии Forbes. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента РФ генеральному директору ПАО „Уралкалий“ Виталию Лауку — за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд. <…> Наградить почетной грамотой президента РФ координатора федерального проекта „Zа Самбо“ в Пермском крае <…> Евгения Исаева — за заслуги в развитии и популяризации самбо в России, многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе.

Ранее в прикамской столице четверым участникам спецоперации выручили медали «За храбрость» II степени. Награду в марте этого года учредил президент РФ. Месяцем ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручал награды от Путина пермским медикам.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин отметил достижения координатора федерального проекта «Zа Самбо» в Пермском крае Евгения Исаева и главы ПАО «Уралкалий» Виталия Лаука. Пермская компания вошла по итогу 2023 года в число лучших работодателей страны по версии Forbes. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации. «Объявить благодарность президента РФ генеральному директору ПАО „Уралкалий“ Виталию Лауку — за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд. <…> Наградить почетной грамотой президента РФ координатора федерального проекта „Zа Самбо“ в Пермском крае <…> Евгения Исаева — за заслуги в развитии и популяризации самбо в России, многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе. Ранее в прикамской столице четверым участникам спецоперации выручили медали «За храбрость» II степени. Награду в марте этого года учредил президент РФ. Месяцем ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручал награды от Путина пермским медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...