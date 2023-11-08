Путин отметил заслуги гендиректора пермской компании из рейтинга Forbes и самбиста

Президент РФ Владимир Путин отметил достижения координатора федерального проекта «Zа Самбо» в Пермском крае Евгения Исаева и главы ПАО «Уралкалий» Виталия Лаука. Пермская компания вошла по итогу 2023 года в число лучших работодателей страны по версии Forbes. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.
«Объявить благодарность президента РФ генеральному директору ПАО „Уралкалий“ Виталию Лауку — за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд. <…> Наградить почетной грамотой президента РФ координатора федерального проекта „Zа Самбо“ в Пермском крае <…> Евгения Исаева — за заслуги в развитии и популяризации самбо в России, многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе.
Ранее в прикамской столице четверым участникам спецоперации выручили медали «За храбрость» II степени. Награду в марте этого года учредил президент РФ. Месяцем ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручал награды от Путина пермским медикам.
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