В Перми четверо участников специальной военной операции награждены медалями «За храбрость» II степени, которую в марте этого года учредил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья.
«2 ноября медалью „За храбрость“ II степени награждены рядовые: Анатолий Демидов, Эдуард Мокеев, Юрий Сафин и Виталий Трифанов», — говорится на сайте минтербезопасности. Глава ведомства Виктор Батмазов передал героям СВО слова благодарности от губернатора Дмитрия Махонина и отметил, что они «достойно выполнили служебный и гражданский долг, защищая интересы своей страны».
Награды пермякам вручали Виктор Батмазов, а также военный комиссар Пермского края Александр Коковин и руководитель регионального госфонда «Защитники Отечества» Константин Строгий. Все награжденные проходили службу в составе добровольческого отряда «БАРС».
Награды вручены Анатолию Демидову, Эдуарду Мокееву, Юрию Сафину и Виталию Трифанову
Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края, https://mtb.permkrai.ru/
В Перми четверо участников специальной военной операции награждены медалями «За храбрость» II степени, которую в марте этого года учредил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья. «2 ноября медалью „За храбрость“ II степени награждены рядовые: Анатолий Демидов, Эдуард Мокеев, Юрий Сафин и Виталий Трифанов», — говорится на сайте минтербезопасности. Глава ведомства Виктор Батмазов передал героям СВО слова благодарности от губернатора Дмитрия Махонина и отметил, что они «достойно выполнили служебный и гражданский долг, защищая интересы своей страны». Награды пермякам вручали Виктор Батмазов, а также военный комиссар Пермского края Александр Коковин и руководитель регионального госфонда «Защитники Отечества» Константин Строгий. Все награжденные проходили службу в составе добровольческого отряда «БАРС».