01 ноября 2023

В Перми участников спецоперации наградили медалями, которые учредил Путин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, красный крест, медсестра СВО
Награжденные пермяки принимали участие в спецоперации в составе добровольческого отряда «БАРС» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми четверо участников специальной военной операции награждены медалями «За храбрость» II степени, которую в марте этого года учредил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья.

«2 ноября медалью „За храбрость“ II степени награждены рядовые: Анатолий Демидов, Эдуард Мокеев, Юрий Сафин и Виталий Трифанов», — говорится на сайте минтербезопасности. Глава ведомства Виктор Батмазов передал героям СВО слова благодарности от губернатора Дмитрия Махонина и отметил, что они «достойно выполнили служебный и гражданский долг, защищая интересы своей страны».

Награды пермякам вручали Виктор Батмазов, а также военный комиссар Пермского края Александр Коковин и руководитель регионального госфонда «Защитники Отечества» Константин Строгий. Все награжденные проходили службу в составе добровольческого отряда «БАРС».

Награды вручены Анатолию Демидову, Эдуарду Мокееву, Юрию Сафину и Виталию Трифанову
Награды вручены Анатолию Демидову, Эдуарду Мокееву, Юрию Сафину и Виталию Трифанову
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В Перми четверо участников специальной военной операции награждены медалями «За храбрость» II степени, которую в марте этого года учредил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья. «2 ноября медалью „За храбрость“ II степени награждены рядовые: Анатолий Демидов, Эдуард Мокеев, Юрий Сафин и Виталий Трифанов», — говорится на сайте минтербезопасности. Глава ведомства Виктор Батмазов передал героям СВО слова благодарности от губернатора Дмитрия Махонина и отметил, что они «достойно выполнили служебный и гражданский долг, защищая интересы своей страны». Награды пермякам вручали Виктор Батмазов, а также военный комиссар Пермского края Александр Коковин и руководитель регионального госфонда «Защитники Отечества» Константин Строгий. Все награжденные проходили службу в составе добровольческого отряда «БАРС».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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