09 ноября 2023

Жителя Сургута, погибшего на СВО, похоронили в Бишкеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
Отправить тело погибшего в Бишкек попросили родственики Фото:

Жителя Сургута Мирлана Атабева, который погиб в зоне проведения спецоперации, похоронили в Бишкеке. Информация об этом была опубликована в tg-канале городской администрации.

«2 ноября простились с нашим земляком, погибшим 41-летним Мирланом Акылбековичем Атабевым, который отправился защищать Родину. Летом 2023 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл в зону специальной военной операции в должности стрелка. Погиб в октябре 2023 года на территории Донецкой Народной Республики. По желанию жены и близких родственников погибшего Мирлан был похоронен в городе Бишкек Республики Кыргызстан», — указано в посте.

Атабев родился в Бишкеке. Окончил Кыргызский технический университет. Там же женился. Позже вместе с семьей переехал в Сургут. Работал электромонтажником. У Атабева остались жена и дети.

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Жителя Сургута Мирлана Атабева, который погиб в зоне проведения спецоперации, похоронили в Бишкеке. Информация об этом была опубликована в tg-канале городской администрации. «2 ноября простились с нашим земляком, погибшим 41-летним Мирланом Акылбековичем Атабевым, который отправился защищать Родину. Летом 2023 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл в зону специальной военной операции в должности стрелка. Погиб в октябре 2023 года на территории Донецкой Народной Республики. По желанию жены и близких родственников погибшего Мирлан был похоронен в городе Бишкек Республики Кыргызстан», — указано в посте. Атабев родился в Бишкеке. Окончил Кыргызский технический университет. Там же женился. Позже вместе с семьей переехал в Сургут. Работал электромонтажником. У Атабева остались жена и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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