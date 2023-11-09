Жителя Сургута, погибшего на СВО, похоронили в Бишкеке

10 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Отправить тело погибшего в Бишкек попросили родственики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Сургута Мирлана Атабева, который погиб в зоне проведения спецоперации, похоронили в Бишкеке. Информация об этом была опубликована в tg-канале городской администрации. «2 ноября простились с нашим земляком, погибшим 41-летним Мирланом Акылбековичем Атабевым, который отправился защищать Родину. Летом 2023 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл в зону специальной военной операции в должности стрелка. Погиб в октябре 2023 года на территории Донецкой Народной Республики. По желанию жены и близких родственников погибшего Мирлан был похоронен в городе Бишкек Республики Кыргызстан», — указано в посте. Атабев родился в Бишкеке. Окончил Кыргызский технический университет. Там же женился. Позже вместе с семьей переехал в Сургут. Работал электромонтажником. У Атабева остались жена и дети.

Жителя Сургута Мирлана Атабева, который погиб в зоне проведения спецоперации, похоронили в Бишкеке. Информация об этом была опубликована в tg-канале городской администрации. «2 ноября простились с нашим земляком, погибшим 41-летним Мирланом Акылбековичем Атабевым, который отправился защищать Родину. Летом 2023 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл в зону специальной военной операции в должности стрелка. Погиб в октябре 2023 года на территории Донецкой Народной Республики. По желанию жены и близких родственников погибшего Мирлан был похоронен в городе Бишкек Республики Кыргызстан», — указано в посте. Атабев родился в Бишкеке. Окончил Кыргызский технический университет. Там же женился. Позже вместе с семьей переехал в Сургут. Работал электромонтажником. У Атабева остались жена и дети.