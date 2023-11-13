13 ноября 2023

Челябинцы стали брать меньше кредитов на покупку жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Выданных жилищных кредитов сократилось на 23 процента Фото:

Количество выданных жилищных кредитов в Сбербанке сократилось почти на четверть в Челябинской области. Об этом сообщает «Циан. Анатилики» на своем сайте.

«По данным Сбера, количество выданных жилищных кредитов сократилось почти во всех российских регионах. Наибольшее снижение выдачи ипотеки отмечено в Новосибирской области — на 25 процентов. В Свердловской области выдача ипотеки сократилась на 24 процента, в Челябинской области — на 23 процента», — говорится в сообщении. В целом по России Сбербанк в октябре выдал жилищных кредитов на сумму 476,8 млрд рублей. Это почти на 16% меньше, чем в сентябре.

Как отмечают эксперты, снижение покупательской активности в сентябре—октябре связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 15 процентов. Также сильно повлияло повышение первоначального взноса по льготной ипотеки с 15 до 20 процентов.

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Количество выданных жилищных кредитов в Сбербанке сократилось почти на четверть в Челябинской области. Об этом сообщает «Циан. Анатилики» на своем сайте. «По данным Сбера, количество выданных жилищных кредитов сократилось почти во всех российских регионах. Наибольшее снижение выдачи ипотеки отмечено в Новосибирской области — на 25 процентов. В Свердловской области выдача ипотеки сократилась на 24 процента, в Челябинской области — на 23 процента», — говорится в сообщении. В целом по России Сбербанк в октябре выдал жилищных кредитов на сумму 476,8 млрд рублей. Это почти на 16% меньше, чем в сентябре. Как отмечают эксперты, снижение покупательской активности в сентябре—октябре связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 15 процентов. Также сильно повлияло повышение первоначального взноса по льготной ипотеки с 15 до 20 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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