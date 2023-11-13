Челябинцы стали брать меньше кредитов на покупку жилья

14 ноября 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

Выданных жилищных кредитов сократилось на 23 процента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество выданных жилищных кредитов в Сбербанке сократилось почти на четверть в Челябинской области. Об этом сообщает «Циан. Анатилики» на своем сайте. «По данным Сбера, количество выданных жилищных кредитов сократилось почти во всех российских регионах. Наибольшее снижение выдачи ипотеки отмечено в Новосибирской области — на 25 процентов. В Свердловской области выдача ипотеки сократилась на 24 процента, в Челябинской области — на 23 процента», — говорится в сообщении. В целом по России Сбербанк в октябре выдал жилищных кредитов на сумму 476,8 млрд рублей. Это почти на 16% меньше, чем в сентябре. Как отмечают эксперты, снижение покупательской активности в сентябре—октябре связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 15 процентов. Также сильно повлияло повышение первоначального взноса по льготной ипотеки с 15 до 20 процентов.

Количество выданных жилищных кредитов в Сбербанке сократилось почти на четверть в Челябинской области. Об этом сообщает «Циан. Анатилики» на своем сайте. «По данным Сбера, количество выданных жилищных кредитов сократилось почти во всех российских регионах. Наибольшее снижение выдачи ипотеки отмечено в Новосибирской области — на 25 процентов. В Свердловской области выдача ипотеки сократилась на 24 процента, в Челябинской области — на 23 процента», — говорится в сообщении. В целом по России Сбербанк в октябре выдал жилищных кредитов на сумму 476,8 млрд рублей. Это почти на 16% меньше, чем в сентябре. Как отмечают эксперты, снижение покупательской активности в сентябре—октябре связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 15 процентов. Также сильно повлияло повышение первоначального взноса по льготной ипотеки с 15 до 20 процентов.