Челябинцы стали брать меньше кредитов на покупку жилья

Количество выданных жилищных кредитов в Сбербанке сократилось почти на четверть в Челябинской области. Об этом сообщает «Циан. Анатилики» на своем сайте.
«По данным Сбера, количество выданных жилищных кредитов сократилось почти во всех российских регионах. Наибольшее снижение выдачи ипотеки отмечено в Новосибирской области — на 25 процентов. В Свердловской области выдача ипотеки сократилась на 24 процента, в Челябинской области — на 23 процента», — говорится в сообщении. В целом по России Сбербанк в октябре выдал жилищных кредитов на сумму 476,8 млрд рублей. Это почти на 16% меньше, чем в сентябре.
Как отмечают эксперты, снижение покупательской активности в сентябре—октябре связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 15 процентов. Также сильно повлияло повышение первоначального взноса по льготной ипотеки с 15 до 20 процентов.
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