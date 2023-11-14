В Челябинской области сельский мэр обвинил в клевете потенциального главу района

Лидер эсеров считает, что глава сельского поселения мог быть причастен к гибели человека на охоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунашакском районе (Челябинская область) глава Урукульского сельского поселения Фаил Закиров обвинил в клевете руководителя местного отделения «Справедливой России», депутата райсобрания Даяна Иштимирова.

Поводом стало обвинение в адрес Закирова в убийстве человека на охоте. Как сообщил глава URA.RU, он подал заявление на Иштимирова в прокуратуру.

«Я написал заявление в прокуратуру. Пока идет следствие, ничего не могу добавить», — заявил Закиров.

История непростых взаимоотношений между районным депутатом-эсером и главой поселения насчитывает несколько лет. Сначала жители поселения жаловались на мусор, который появляется в результате работы сельхозбизнеса Иштимирова, и Закиров написал на того заявление.

Затем уже Иштимиров обратился в следственный комитет с заявлением на Закирова, который якобы виновен в гибели человека во время охоты. К нему, как лидеру районных эсеров, обратились двоюродный брат и мать мужчины, который якобы 20 лет назад погиб на охоте не без участия Закирова.

По словам Иштимирова, за сроком давности в возбуждении дела было отказано. Тем не менее, теперь Закиров обратился в прокуратуру, считая, что Иштимиров его оклеветал.

Как сообщил URA.RU Иштимиров, у него пока нет информации о поданном в отношении его заявлении. В то же время он не будет удивлен, если такая информация появится.

«На меня всякие заявления пишут сейчас. Я — личность медийная», — заявил Иштимиров в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Это не в последнюю очередь связано с политическими амбициями депутата-бизнесмена. До 16 ноября принимаются документы на выборы главы Кунашакского района, и Иштимиров не исключает, что подаст заявление на участие в выборах. Поскольку у бизнесмена немало недоброжелателей, то многие не хотели бы видеть его на этом посту.