В Челябинской области сельский мэр обвинил в клевете потенциального главу района

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье, охотник
Лидер эсеров считает, что глава сельского поселения мог быть причастен к гибели человека на охоте Фото:

В Кунашакском районе (Челябинская область) глава Урукульского сельского поселения Фаил Закиров обвинил в клевете руководителя местного отделения «Справедливой России», депутата райсобрания Даяна Иштимирова.

Поводом стало обвинение в адрес Закирова в убийстве человека на охоте. Как сообщил глава URA.RU, он подал заявление на Иштимирова в прокуратуру.

«Я написал заявление в прокуратуру. Пока идет следствие, ничего не могу добавить», — заявил Закиров.

История непростых взаимоотношений между районным депутатом-эсером и главой поселения насчитывает несколько лет. Сначала жители поселения жаловались на мусор, который появляется в результате работы сельхозбизнеса Иштимирова, и Закиров написал на того заявление.

Затем уже Иштимиров обратился в следственный комитет с заявлением на Закирова, который якобы виновен в гибели человека во время охоты. К нему, как лидеру районных эсеров, обратились двоюродный брат и мать мужчины, который якобы 20 лет назад погиб на охоте не без участия Закирова.

По словам Иштимирова, за сроком давности в возбуждении дела было отказано. Тем не менее, теперь Закиров обратился в прокуратуру, считая, что Иштимиров его оклеветал.

Как сообщил URA.RU Иштимиров, у него пока нет информации о поданном в отношении его заявлении. В то же время он не будет удивлен, если такая информация появится.

«На меня всякие заявления пишут сейчас. Я — личность медийная», — заявил Иштимиров в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Это не в последнюю очередь связано с политическими амбициями депутата-бизнесмена. До 16 ноября принимаются документы на выборы главы Кунашакского района, и Иштимиров не исключает, что подаст заявление на участие в выборах. Поскольку у бизнесмена немало недоброжелателей, то многие не хотели бы видеть его на этом посту.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунашакском районе (Челябинская область) глава Урукульского сельского поселения Фаил Закиров обвинил в клевете руководителя местного отделения «Справедливой России», депутата райсобрания Даяна Иштимирова. Поводом стало обвинение в адрес Закирова в убийстве человека на охоте. Как сообщил глава URA.RU, он подал заявление на Иштимирова в прокуратуру. «Я написал заявление в прокуратуру. Пока идет следствие, ничего не могу добавить», — заявил Закиров. История непростых взаимоотношений между районным депутатом-эсером и главой поселения насчитывает несколько лет. Сначала жители поселения жаловались на мусор, который появляется в результате работы сельхозбизнеса Иштимирова, и Закиров написал на того заявление. Затем уже Иштимиров обратился в следственный комитет с заявлением на Закирова, который якобы виновен в гибели человека во время охоты. К нему, как лидеру районных эсеров, обратились двоюродный брат и мать мужчины, который якобы 20 лет назад погиб на охоте не без участия Закирова. По словам Иштимирова, за сроком давности в возбуждении дела было отказано. Тем не менее, теперь Закиров обратился в прокуратуру, считая, что Иштимиров его оклеветал. Как сообщил URA.RU Иштимиров, у него пока нет информации о поданном в отношении его заявлении. В то же время он не будет удивлен, если такая информация появится. «На меня всякие заявления пишут сейчас. Я — личность медийная», — заявил Иштимиров в разговоре с корреспондентом URA.RU. Это не в последнюю очередь связано с политическими амбициями депутата-бизнесмена. До 16 ноября принимаются документы на выборы главы Кунашакского района, и Иштимиров не исключает, что подаст заявление на участие в выборах. Поскольку у бизнесмена немало недоброжелателей, то многие не хотели бы видеть его на этом посту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...