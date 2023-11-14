В Пермском крае прокуратура заинтересовалась воинскими захоронениями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помывка памятников. Пермь, могилы солдат, егошихинское кладбище, мемориал умершим в госпиталях перми
Прокуратура выявила ряд нарушений при проверке братских захоронений (архивное фото) Фото:

В Чернушинском округе Пермского края выявлены нарушения при формировании братских захоронений. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Надзорное ведомство проверяло, как исполняются требования законодательства об объектах культурного наследия и земельного законодательства в муниципалитете, говорится на сайте краевой прокуратуры.

«Установлено, что земельные участки в районе восьми братских захоронений не сформированы, кадастровые работы не проведены, соответствующие паспорта не составлены», — поясняет пресс-служба краевой прокуратуры. Ведомство по итогам проверки обязало муниципалитет устранить соответствующие нарушения, обратившись в суд. Требования прокуратуры судом удовлетворены.

URA.RU писало также, что в Соликамска власти решили благоустроить местное кладбище, на котором расположены могилы солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. На приведение в порядок воинского захоронения муниципалитет выделил более 2,5 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чернушинском округе Пермского края выявлены нарушения при формировании братских захоронений. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Надзорное ведомство проверяло, как исполняются требования законодательства об объектах культурного наследия и земельного законодательства в муниципалитете, говорится на сайте краевой прокуратуры. «Установлено, что земельные участки в районе восьми братских захоронений не сформированы, кадастровые работы не проведены, соответствующие паспорта не составлены», — поясняет пресс-служба краевой прокуратуры. Ведомство по итогам проверки обязало муниципалитет устранить соответствующие нарушения, обратившись в суд. Требования прокуратуры судом удовлетворены. URA.RU писало также, что в Соликамска власти решили благоустроить местное кладбище, на котором расположены могилы солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. На приведение в порядок воинского захоронения муниципалитет выделил более 2,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...