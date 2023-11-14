В Пермском крае прокуратура заинтересовалась воинскими захоронениями

Прокуратура выявила ряд нарушений при проверке братских захоронений (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Чернушинском округе Пермского края выявлены нарушения при формировании братских захоронений. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Надзорное ведомство проверяло, как исполняются требования законодательства об объектах культурного наследия и земельного законодательства в муниципалитете, говорится на сайте краевой прокуратуры.

«Установлено, что земельные участки в районе восьми братских захоронений не сформированы, кадастровые работы не проведены, соответствующие паспорта не составлены», — поясняет пресс-служба краевой прокуратуры. Ведомство по итогам проверки обязало муниципалитет устранить соответствующие нарушения, обратившись в суд. Требования прокуратуры судом удовлетворены.

URA.RU писало также, что в Соликамска власти решили благоустроить местное кладбище, на котором расположены могилы солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. На приведение в порядок воинского захоронения муниципалитет выделил более 2,5 млн рублей.