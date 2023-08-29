29 августа 2023

Власти Соликамска хотят потратить 2,5 млн рублей на ремонт солдатских могил

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Памяти и Скорби 22 июня 2022. Пермь, неизвестный солдат, егошихинское кладбище, мемориал скорбящая, могилы советских воинов
На кладбище похоронены солдаты ВОВ, умершие в госпиталях Соликамска (архивное фото) Фото:

В Пермском крае власти Соликамска запланировали благоустроить местное кладбище, на котором расположены могилы солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. На работы по ремонту и реставрации запланировано более 2,5 млн рублей. Подрядчика должны определить через аукцион.

«Выполнение работ по благоустройству воинских захоронений, расположенных на Соликамском шоссе в южной части города. Благоустройство общего памятника и отдельных захоронений. Устройство покрытий гранитных плит, окраска букв золотистой краской, обустройство газонов и другие работы. Начальная и максимальная цена контракта — 2,6 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми заключили контракт на 4,8 млн рублей с подрядчиком, который отремонтирует Заозерское кладбище. Заказчиком работ является МКУ «Пермблагоустройство».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае власти Соликамска запланировали благоустроить местное кладбище, на котором расположены могилы солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. На работы по ремонту и реставрации запланировано более 2,5 млн рублей. Подрядчика должны определить через аукцион. «Выполнение работ по благоустройству воинских захоронений, расположенных на Соликамском шоссе в южной части города. Благоустройство общего памятника и отдельных захоронений. Устройство покрытий гранитных плит, окраска букв золотистой краской, обустройство газонов и другие работы. Начальная и максимальная цена контракта — 2,6 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми заключили контракт на 4,8 млн рублей с подрядчиком, который отремонтирует Заозерское кладбище. Заказчиком работ является МКУ «Пермблагоустройство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...