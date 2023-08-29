Власти Соликамска хотят потратить 2,5 млн рублей на ремонт солдатских могил

На кладбище похоронены солдаты ВОВ, умершие в госпиталях Соликамска (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае власти Соликамска запланировали благоустроить местное кладбище, на котором расположены могилы солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. На работы по ремонту и реставрации запланировано более 2,5 млн рублей. Подрядчика должны определить через аукцион.

«Выполнение работ по благоустройству воинских захоронений, расположенных на Соликамском шоссе в южной части города. Благоустройство общего памятника и отдельных захоронений. Устройство покрытий гранитных плит, окраска букв золотистой краской, обустройство газонов и другие работы. Начальная и максимальная цена контракта — 2,6 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

Братское кладбище советских воинов в Соликамске является объектом культурного наследия регионального значения. На погосте похоронены солдаты, умершие в соликамских госпиталях от полученных ранений во время Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль состоит из общего мемориала и 160 могил.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми заключили контракт на 4,8 млн рублей с подрядчиком, который отремонтирует Заозерское кладбище. Заказчиком работ является МКУ «Пермблагоустройство».