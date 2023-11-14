ФСБ накрыла нарколабораторию в Пермском крае

15 ноября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники УФСБ по Пермскому краю ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. «Участники преступной группы задержаны сотрудниками Управления. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство „мефедрон“, в особо крупном размере, специальное оборудование, реагенты и прекурсоры», — сообщили в пресс-службе. Двоих организаторов лаборатории обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере). Сейчас ФСБ устанавливает все обстоятельства, собирает законодательную базу.

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. «Участники преступной группы задержаны сотрудниками Управления. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство „мефедрон“, в особо крупном размере, специальное оборудование, реагенты и прекурсоры», — сообщили в пресс-службе. Двоих организаторов лаборатории обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере). Сейчас ФСБ устанавливает все обстоятельства, собирает законодательную базу.