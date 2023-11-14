ФСБ накрыла нарколабораторию в Пермском крае

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления.
«Участники преступной группы задержаны сотрудниками Управления. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство „мефедрон“, в особо крупном размере, специальное оборудование, реагенты и прекурсоры», — сообщили в пресс-службе.
Двоих организаторов лаборатории обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере). Сейчас ФСБ устанавливает все обстоятельства, собирает законодательную базу.
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