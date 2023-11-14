Пермским чиновникам грозит штраф за нарушение закона при строительстве детсада

Контракт с подрядчиком на строительство детского сада был заключен с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональное управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении МКУ «Управление закупок Пермского округа». Чиновникам грозит штраф за ограничение конкуренции при проведении конкурса на строительство детского сада в селе Фролы. Участники торгов были обязаны обеспечить исполнение договорных обязательств взносами в фонд саморегулируемой организации (СРО) на сумму, которая не должна быть меньше цены контракта. Но победитель торгов нарушил это условие.

«На участие была подана единственная заявка от ООО «СК «Славянский дом», которую признали соответствующей требованиям. С подрядчиком заключили контракт на строительство здания детсада во Фролах. Но в документах сумма взносов в фонд СРО была меньше предложения о цене контракта. Таким образом, подрядчик не мог исполнять свои обязанности. Но этот факт не был принят во внимание организатором закупки. УФАС пришло к выводу, что контракт был заключен неправомерно», — сообщила замруководителя Пермского УФАС Анастасия Белова в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики управления. Трансляция велась в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Заявку ООО «СК «Славянский дом» оценивала комиссия муниципального казенного учреждения «Управление закупок Пермского округа». В отношении организатора закупки возбудили антимонопольное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Если должностных лиц признают виновными, им грозят штрафные санкции.