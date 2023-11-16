Минздрав Пермского края объяснил жителям, почему закрытые в глубинке роддома не откроются

Пермские власти: роддома в глубинке закрыли для качественного оказания медпомощи

17 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Новорожденные должны находиться в стационарах, где есть подготовленные врачи и необходимое медоборудование, отмечают в краевом минздраве Фото: Илья Московец © URA.RU В пермском крае пришлось закрыть роддома и родильные отделения в отдаленных территориях для более качественного оказания медпомощи мамам и малышам. Такой ответ получили пользователи Сети, оставившие комментарии на личной странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте». Одна из жительниц региона предложила открыть ранее закрытие роддома «Роженицы вынуждены ездить в соседние города за 200 км. Это вы называете улучшением помощи? Так обеспечьте роддома аппаратурой и специалистами. Для этого мы, жители Пермского края, и платим зарплату чиновникам минздрава из своих налогов», — написала Марина Александровна. Пермяк Андрей Белавин заочно согласился с женщиной, написав, что отдаленная поездка для роженицы может иметь печальные последствия. «В карете скорой помощи нет акушера-гинеколога, неонатолога, анестезиолога-реаниматолога», — заметил мужчина. В ответ на претензии пользователей Сети минздрав Прикамья напомнил, что решение об оптимизации принимала федерация, а сделано это для того, чтобы более качественно оказывать помощь как маме, так и ее ребенку. «В сегодняшних условиях рождение малышей должно проводиться в стационаре с круглосуточным пребыванием в роддоме врачей акушера-гинеколога, неонатолога, анестезиолога-реаниматолога. Роддом должен быть обеспечен современной аппаратурой для слежения за состоянием женщины и ребенка», — пояснило ведомство. Оптимизация в сфере здравоохранения Пермского края началась несколько лет назад. Это привело к сокращению роддомов и родильных отделений. В региональном минздраве утверждали, что с сокращением количества роддомов сократилась и младенческая смертность, а материнская и вовсе сошла на нет. Еще одна причина, по которой пришлось закрыть родильные отделения в отдаленных районах — отсутствие квалифицированных медработников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пермском крае пришлось закрыть роддома и родильные отделения в отдаленных территориях для более качественного оказания медпомощи мамам и малышам. Такой ответ получили пользователи Сети, оставившие комментарии на личной странице губернатора Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте». Одна из жительниц региона предложила открыть ранее закрытие роддома «Роженицы вынуждены ездить в соседние города за 200 км. Это вы называете улучшением помощи? Так обеспечьте роддома аппаратурой и специалистами. Для этого мы, жители Пермского края, и платим зарплату чиновникам минздрава из своих налогов», — написала Марина Александровна. Пермяк Андрей Белавин заочно согласился с женщиной, написав, что отдаленная поездка для роженицы может иметь печальные последствия. «В карете скорой помощи нет акушера-гинеколога, неонатолога, анестезиолога-реаниматолога», — заметил мужчина. В ответ на претензии пользователей Сети минздрав Прикамья напомнил, что решение об оптимизации принимала федерация, а сделано это для того, чтобы более качественно оказывать помощь как маме, так и ее ребенку. «В сегодняшних условиях рождение малышей должно проводиться в стационаре с круглосуточным пребыванием в роддоме врачей акушера-гинеколога, неонатолога, анестезиолога-реаниматолога. Роддом должен быть обеспечен современной аппаратурой для слежения за состоянием женщины и ребенка», — пояснило ведомство. Оптимизация в сфере здравоохранения Пермского края началась несколько лет назад. Это привело к сокращению роддомов и родильных отделений. В региональном минздраве утверждали, что с сокращением количества роддомов сократилась и младенческая смертность, а материнская и вовсе сошла на нет. Еще одна причина, по которой пришлось закрыть родильные отделения в отдаленных районах — отсутствие квалифицированных медработников.