Текслер поблагодарил челябинских артиллеристов за приближение победы в СВО

Челябинский губернатор поздравил земляков с Днем ракетных войск и артиллерии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил военнослужащих ракетных войск и артиллерии за приближение победы в СВО и поздравил их с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте главы региона.

«Благодарю бойцов за самоотверженный ратный труд и верность воинскому долгу. В ходе специальной военной операции четкая и профессиональная работа артиллерии и ракетных войск помогает нашим частям выполнять боевые задачи, приближать победу российской армии», — написал Текслер в поздравлении.

Губернатор отметил, что российские артиллеристы и ракетчики всегда находятся на боевом посту, проявляют стойкость, мужество и решительность в самых сложных обстоятельствах. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, успехов, благополучия в семьях и достойной службы.