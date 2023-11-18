18 ноября 2023
17 ноября 2023

Текслер поблагодарил челябинских артиллеристов за приближение победы в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Челябинский губернатор поздравил земляков с Днем ракетных войск и артиллерии Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил военнослужащих ракетных войск и артиллерии за приближение победы в СВО и поздравил их с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте главы региона.

«Благодарю бойцов за самоотверженный ратный труд и верность воинскому долгу. В ходе специальной военной операции четкая и профессиональная работа артиллерии и ракетных войск помогает нашим частям выполнять боевые задачи, приближать победу российской армии», — написал Текслер в поздравлении.

Губернатор отметил, что российские артиллеристы и ракетчики всегда находятся на боевом посту, проявляют стойкость, мужество и решительность в самых сложных обстоятельствах. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, успехов, благополучия в семьях и достойной службы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил военнослужащих ракетных войск и артиллерии за приближение победы в СВО и поздравил их с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте главы региона. «Благодарю бойцов за самоотверженный ратный труд и верность воинскому долгу. В ходе специальной военной операции четкая и профессиональная работа артиллерии и ракетных войск помогает нашим частям выполнять боевые задачи, приближать победу российской армии», — написал Текслер в поздравлении. Губернатор отметил, что российские артиллеристы и ракетчики всегда находятся на боевом посту, проявляют стойкость, мужество и решительность в самых сложных обстоятельствах. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, успехов, благополучия в семьях и достойной службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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