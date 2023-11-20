Финансовый консультант объяснила, почему нельзя доверять скидкам на «Черной пятнице»

Финансовый консультант Матвеева: в «Черную пятницу» продавцы часто завышают цены

20 ноября 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Россиянам следует обдуманно подходить к покупке товаров в «Черную пятницу» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Россиянам следует отслеживать цены на товары перед международной акцией «Черная пятница». На момент начала распродажи магазины могут искусственно повышать цены на товары, чтобы создать видимость большой скидки. Об этом рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. «Некоторые продавцы перед распродажей специально завышают цены на товары, чтобы скрыть реальную цену вещи и создать иллюзию большой скидки. Узнать, обманывает ли вас магазин, просто — подготовьтесь заранее и изучите цены на интересующие вас позиции», — пояснила Ольга Матвеева в разговоре с « Газета.ру » . Эксперт отметила, что зачастую цены растут на дешевые товары, чтобы затем продать их «с большой скидкой». Для маркетплейсов и других компаний главной целью в такие акции является продажа устаревших товаров, чтобы освободить склады. Матвеева также посоветовала не торопиться с покупкой тех товаров, в необходимости которых покупатель сомневается. Кроме того, стоит с опаской относиться к неизвестным продавцам. Зачастую в «Черную пятницу» россияне покупают кисломолочные продукты, колбасы, а также кошачий корм. Также в число популярных товаров входят овощи, шоколад, сыр, замороженные полуфабрикаты.

Россиянам следует отслеживать цены на товары перед международной акцией «Черная пятница». На момент начала распродажи магазины могут искусственно повышать цены на товары, чтобы создать видимость большой скидки. Об этом рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. «Некоторые продавцы перед распродажей специально завышают цены на товары, чтобы скрыть реальную цену вещи и создать иллюзию большой скидки. Узнать, обманывает ли вас магазин, просто — подготовьтесь заранее и изучите цены на интересующие вас позиции», — пояснила Ольга Матвеева в разговоре с «Газета.ру». Эксперт отметила, что зачастую цены растут на дешевые товары, чтобы затем продать их «с большой скидкой». Для маркетплейсов и других компаний главной целью в такие акции является продажа устаревших товаров, чтобы освободить склады. Матвеева также посоветовала не торопиться с покупкой тех товаров, в необходимости которых покупатель сомневается. Кроме того, стоит с опаской относиться к неизвестным продавцам. Зачастую в «Черную пятницу» россияне покупают кисломолочные продукты, колбасы, а также кошачий корм. Также в число популярных товаров входят овощи, шоколад, сыр, замороженные полуфабрикаты.