Жители Магнитогорска пожаловались на пробки на новом перекрестке. Фото, видео

В Магнитогорске после реконструкции перекрестка образовались заторы

22 ноября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Водители утверждают, что работа нового перекрестка не продумана Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пожаловались на пробки после реконструкции перекрестка у поселка Светлый. Фото и видео заторов они разместили в соцсетях. «Вопрос ко всем причастным, кто занимался проектированием перекрестка Западное шоссе — 50 лет Магнитки, вы что натворили?! Поселок Светлый просто стоит, время 7:30 утра. Пробка от начала до конца поселка!» — пишут в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к возмущенным постам жители Магнитогорска рассказали, что не понимают, как настроена работа светофоров и знаков приоритета на реконструированном перекрестке. Из-за пробок многие опоздали на учебу и на работу. На видео, снятом около 9 утра, заметно, что на дороге до сих пор стоят десятки автомобилей, которые с раннего утра не могут выехать из поселка. URA.RU направило запросы в пресс-службы мэрии Магнитогорска и ГИБДД по челябинской области. К моменту публикации новости ответы на них не поступили. Жители поселка Светлый не могут доехать до светофора на новом перекрестке Марина З, Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-93172467_8329809

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пожаловались на пробки после реконструкции перекрестка у поселка Светлый. Фото и видео заторов они разместили в соцсетях. «Вопрос ко всем причастным, кто занимался проектированием перекрестка Западное шоссе — 50 лет Магнитки, вы что натворили?! Поселок Светлый просто стоит, время 7:30 утра. Пробка от начала до конца поселка!» — пишут в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к возмущенным постам жители Магнитогорска рассказали, что не понимают, как настроена работа светофоров и знаков приоритета на реконструированном перекрестке. Из-за пробок многие опоздали на учебу и на работу. На видео, снятом около 9 утра, заметно, что на дороге до сих пор стоят десятки автомобилей, которые с раннего утра не могут выехать из поселка. URA.RU направило запросы в пресс-службы мэрии Магнитогорска и ГИБДД по челябинской области. К моменту публикации новости ответы на них не поступили.