21 ноября 2023

Жители Магнитогорска пожаловались на пробки на новом перекрестке. Фото, видео

В Магнитогорске после реконструкции перекрестка образовались заторы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрежевская переправа. Излучинск, очередь , пробка, зима, переправа, затор
Водители утверждают, что работа нового перекрестка не продумана Фото:

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пожаловались на пробки после реконструкции перекрестка у поселка Светлый. Фото и видео заторов они разместили в соцсетях.

«Вопрос ко всем причастным, кто занимался проектированием перекрестка Западное шоссе — 50 лет Магнитки, вы что натворили?! Поселок Светлый просто стоит, время 7:30 утра. Пробка от начала до конца поселка!» — пишут в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к возмущенным постам жители Магнитогорска рассказали, что не понимают, как настроена работа светофоров и знаков приоритета на реконструированном перекрестке. Из-за пробок многие опоздали на учебу и на работу. На видео, снятом около 9 утра, заметно, что на дороге до сих пор стоят десятки автомобилей, которые с раннего утра не могут выехать из поселка.

URA.RU направило запросы в пресс-службы мэрии Магнитогорска и ГИБДД по челябинской области. К моменту публикации новости ответы на них не поступили.

Жители поселка Светлый не могут доехать до светофора на новом перекрестке
Жители поселка Светлый не могут доехать до светофора на новом перекрестке

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пожаловались на пробки после реконструкции перекрестка у поселка Светлый. Фото и видео заторов они разместили в соцсетях. «Вопрос ко всем причастным, кто занимался проектированием перекрестка Западное шоссе — 50 лет Магнитки, вы что натворили?! Поселок Светлый просто стоит, время 7:30 утра. Пробка от начала до конца поселка!» — пишут в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к возмущенным постам жители Магнитогорска рассказали, что не понимают, как настроена работа светофоров и знаков приоритета на реконструированном перекрестке. Из-за пробок многие опоздали на учебу и на работу. На видео, снятом около 9 утра, заметно, что на дороге до сих пор стоят десятки автомобилей, которые с раннего утра не могут выехать из поселка. URA.RU направило запросы в пресс-службы мэрии Магнитогорска и ГИБДД по челябинской области. К моменту публикации новости ответы на них не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...