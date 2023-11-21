21 ноября 2023

В ЯНАО владельцы машин на газу будут платить меньше налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Передвижная газозаправка на АТП-6 для белорусских МАЗов к ЧМ-2018. Екатеринбург, газ, заправка, давление, газовое оборудование, датчики, метан, манометр
Транспортный налог для машин на газу уменьшат наполовину Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ввести скидку на транспортный налог для владельцев автомобилей на газу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 1 января 2024 года в округе планируют ввести скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Ее получат все владельцы легковых автомобилей и владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил», — рассказали на официальном сайте ведомства.

Данная льгота призвана стимулировать покупку и переоборудование транспорта на экологическом топливе. В округе программа реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

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В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ввести скидку на транспортный налог для владельцев автомобилей на газу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 1 января 2024 года в округе планируют ввести скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Ее получат все владельцы легковых автомобилей и владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил», — рассказали на официальном сайте ведомства. Данная льгота призвана стимулировать покупку и переоборудование транспорта на экологическом топливе. В округе программа реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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