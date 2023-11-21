В ЯНАО владельцы машин на газу будут платить меньше налогов

22 ноября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Транспортный налог для машин на газу уменьшат наполовину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ввести скидку на транспортный налог для владельцев автомобилей на газу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 1 января 2024 года в округе планируют ввести скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Ее получат все владельцы легковых автомобилей и владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил», — рассказали на официальном сайте ведомства. Данная льгота призвана стимулировать покупку и переоборудование транспорта на экологическом топливе. В округе программа реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ввести скидку на транспортный налог для владельцев автомобилей на газу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 1 января 2024 года в округе планируют ввести скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Ее получат все владельцы легковых автомобилей и владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил», — рассказали на официальном сайте ведомства. Данная льгота призвана стимулировать покупку и переоборудование транспорта на экологическом топливе. В округе программа реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.