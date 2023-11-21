В ЯНАО владельцы машин на газу будут платить меньше налогов

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ввести скидку на транспортный налог для владельцев автомобилей на газу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С 1 января 2024 года в округе планируют ввести скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Ее получат все владельцы легковых автомобилей и владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил», — рассказали на официальном сайте ведомства.
Данная льгота призвана стимулировать покупку и переоборудование транспорта на экологическом топливе. В округе программа реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.
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