Лавров отметил ХМАО за международные проекты

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров провел встречу с представителями субъектов России Фото:

На встрече с представителями российских регионов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил культурный и экономический вклад Ханты-Мансийского округа в сфере международного сотрудничества. Об этом сообщили на сайте правительства Югры.

«Якутия и Югра активны на поприще многоязычия, в том числе в рамках Международного десятилетия языков коренных народов. Это позволяет даже в нынешних непростых условиях проводить представительные международные мероприятия», — процитировали слова Лаврова в публикации на сайте.

Зам губернатора Югры Владислав Нигматулин — участник встречи с министром иностранных дел — подтвердил, что Югра сотрудничает с зарубежными странами не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения культурного обмена. «У нас есть многолетняя традиция международных конкурсов и международного представления. В этом плане мы лидируем», — сообщил зам губернатора ХМАО Лаврову и коллегам из других регионов.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала накормить африканцев югорской рыбой. На форуме «Россия — Африка» глава региона раскрыла планы международного сотрудничества с государствами континента

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На встрече с представителями российских регионов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил культурный и экономический вклад Ханты-Мансийского округа в сфере международного сотрудничества. Об этом сообщили на сайте правительства Югры. «Якутия и Югра активны на поприще многоязычия, в том числе в рамках Международного десятилетия языков коренных народов. Это позволяет даже в нынешних непростых условиях проводить представительные международные мероприятия», — процитировали слова Лаврова в публикации на сайте. Зам губернатора Югры Владислав Нигматулин — участник встречи с министром иностранных дел — подтвердил, что Югра сотрудничает с зарубежными странами не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения культурного обмена. «У нас есть многолетняя традиция международных конкурсов и международного представления. В этом плане мы лидируем», — сообщил зам губернатора ХМАО Лаврову и коллегам из других регионов. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала накормить африканцев югорской рыбой. На форуме «Россия — Африка» глава региона раскрыла планы международного сотрудничества с государствами континента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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