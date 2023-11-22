Лавров отметил ХМАО за международные проекты

Сергей Лавров провел встречу с представителями субъектов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На встрече с представителями российских регионов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил культурный и экономический вклад Ханты-Мансийского округа в сфере международного сотрудничества. Об этом сообщили на сайте правительства Югры.

«Якутия и Югра активны на поприще многоязычия, в том числе в рамках Международного десятилетия языков коренных народов. Это позволяет даже в нынешних непростых условиях проводить представительные международные мероприятия», — процитировали слова Лаврова в публикации на сайте.

Зам губернатора Югры Владислав Нигматулин — участник встречи с министром иностранных дел — подтвердил, что Югра сотрудничает с зарубежными странами не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения культурного обмена. «У нас есть многолетняя традиция международных конкурсов и международного представления. В этом плане мы лидируем», — сообщил зам губернатора ХМАО Лаврову и коллегам из других регионов.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала накормить африканцев югорской рыбой. На форуме «Россия — Африка» глава региона раскрыла планы международного сотрудничества с государствами континента