Пермские школьники положили фекалии под дверь своего учителя

23 ноября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Чтобы осуществить задуманное, школьники дважды пробрались в подъезд Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми школьники оставили фекалии под дверью своего учителя. Необычный сюрприз подростки устроили педагогу 28 октября. «Выяснилось, что 28 октября дети выложили фекалии под дверь своему учителю. Через 15 минут они вернулись и положили фекалии еще раз. Камера видеонаблюдения зафиксировала тех, кто заходил в подъезд дома по ул. Звонарева, 4», — сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Оказалось, что это сделали ученики из двух школ Перми: МАОУ «IT-Школа с углубленным изучением информатики» и школа № 42. Автор поста пишет, что обращался в полицию и органы опеки, но никакой реакции не последовало. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

В Перми школьники оставили фекалии под дверью своего учителя. Необычный сюрприз подростки устроили педагогу 28 октября. «Выяснилось, что 28 октября дети выложили фекалии под дверь своему учителю. Через 15 минут они вернулись и положили фекалии еще раз. Камера видеонаблюдения зафиксировала тех, кто заходил в подъезд дома по ул. Звонарева, 4», — сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Оказалось, что это сделали ученики из двух школ Перми: МАОУ «IT-Школа с углубленным изучением информатики» и школа № 42. Автор поста пишет, что обращался в полицию и органы опеки, но никакой реакции не последовало. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.