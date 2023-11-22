22 ноября 2023

Пермские школьники положили фекалии под дверь своего учителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, подъемник для инвалидов, подъезд
Чтобы осуществить задуманное, школьники дважды пробрались в подъезд Фото:

В Перми школьники оставили фекалии под дверью своего учителя. Необычный сюрприз подростки устроили педагогу 28 октября.

«Выяснилось, что 28 октября дети выложили фекалии под дверь своему учителю. Через 15 минут они вернулись и положили фекалии еще раз. Камера видеонаблюдения зафиксировала тех, кто заходил в подъезд дома по ул. Звонарева, 4», — сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Оказалось, что это сделали ученики из двух школ Перми: МАОУ «IT-Школа с углубленным изучением информатики» и школа № 42. Автор поста пишет, что обращался в полицию и органы опеки, но никакой реакции не последовало. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

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В Перми школьники оставили фекалии под дверью своего учителя. Необычный сюрприз подростки устроили педагогу 28 октября. «Выяснилось, что 28 октября дети выложили фекалии под дверь своему учителю. Через 15 минут они вернулись и положили фекалии еще раз. Камера видеонаблюдения зафиксировала тех, кто заходил в подъезд дома по ул. Звонарева, 4», — сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Оказалось, что это сделали ученики из двух школ Перми: МАОУ «IT-Школа с углубленным изучением информатики» и школа № 42. Автор поста пишет, что обращался в полицию и органы опеки, но никакой реакции не последовало. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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