Шесть городов Челябинской области в начале недели накроет смог

НМУ ожидаются в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте

Режим НМУ продлится с 14:00 26 ноября до 19:00 27 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В шести городах Челябинской области неделя, с 26 ноября, начнется с неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Смог продержится в регионе до вечера 27 ноября, сообщили URA.RU в ЦГМС.

«С 14:00 26 ноября режим НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте. Погода, способствующая накоплению примесей в атмосфере, продержится до 19:00 27 ноября», — сообщили URA.RU в гидрометеоцентре.

В то же время предупреждение о НМУ будет объявлено также отдельным предприятиям региона. Режим НМУ присвоена первая степень классификации.