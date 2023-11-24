Шесть городов Челябинской области в начале недели накроет смог

Режим НМУ продлится с 14:00 26 ноября до 19:00 27 ноября
В шести городах Челябинской области неделя, с 26 ноября, начнется с неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Смог продержится в регионе до вечера 27 ноября, сообщили URA.RU в ЦГМС.
«С 14:00 26 ноября режим НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте. Погода, способствующая накоплению примесей в атмосфере, продержится до 19:00 27 ноября», — сообщили URA.RU в гидрометеоцентре.
В то же время предупреждение о НМУ будет объявлено также отдельным предприятиям региона. Режим НМУ присвоена первая степень классификации.
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