Шесть городов Челябинской области в начале недели накроет смог

НМУ ожидаются в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте
© Служба новостей «URA.RU»
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Режим НМУ продлится с 14:00 26 ноября до 19:00 27 ноября Фото:

В шести городах Челябинской области неделя, с 26 ноября, начнется с неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Смог продержится в регионе до вечера 27 ноября, сообщили URA.RU в ЦГМС.

«С 14:00 26 ноября режим НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте. Погода, способствующая накоплению примесей в атмосфере, продержится до 19:00 27 ноября», — сообщили URA.RU в гидрометеоцентре.

В то же время предупреждение о НМУ будет объявлено также отдельным предприятиям региона. Режим НМУ присвоена первая степень классификации.

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В шести городах Челябинской области неделя, с 26 ноября, начнется с неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Смог продержится в регионе до вечера 27 ноября, сообщили URA.RU в ЦГМС. «С 14:00 26 ноября режим НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте. Погода, способствующая накоплению примесей в атмосфере, продержится до 19:00 27 ноября», — сообщили URA.RU в гидрометеоцентре. В то же время предупреждение о НМУ будет объявлено также отдельным предприятиям региона. Режим НМУ присвоена первая степень классификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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