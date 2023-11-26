В пермском главке назначен новый начальник угрозыска

В ГУ МВД по Пермскому краю на должность начальника управления уголовного розыска официально назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об этом отражена на официальном сайте ведомства.
«Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю возглавляет полковник полиции Сергей Викторович Чирцов», — говорится на сайте ведомства. Ранее управлением руководил Сергей Белкин. После его ухода на пенсию должность была вакантна.
Сергей Чирцов пришел работать в МВД на должность оперуполномоченного. В разное время возглавлял отделы уголовного розыска в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. В последнее время Чирцов был заместителем начальника управления наркоконтроля в краевом ГУ МВД.
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