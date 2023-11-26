26 ноября 2023
25 ноября 2023

В пермском главке назначен новый начальник угрозыска

Уголовный розыск в Пермском крае возглавил полковник Сергей Чирцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Полковник полиции Сергей Чирцов стал руководителем управления угрозыска Фото:

В ГУ МВД по Пермскому краю на должность начальника управления уголовного розыска официально назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об этом отражена на официальном сайте ведомства.

«Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю возглавляет полковник полиции Сергей Викторович Чирцов», — говорится на сайте ведомства. Ранее управлением руководил Сергей Белкин. После его ухода на пенсию должность была вакантна.

Сергей Чирцов пришел работать в МВД на должность оперуполномоченного. В разное время возглавлял отделы уголовного розыска в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. В последнее время Чирцов был заместителем начальника управления наркоконтроля в краевом ГУ МВД.

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В ГУ МВД по Пермскому краю на должность начальника управления уголовного розыска официально назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об этом отражена на официальном сайте ведомства. «Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю возглавляет полковник полиции Сергей Викторович Чирцов», — говорится на сайте ведомства. Ранее управлением руководил Сергей Белкин. После его ухода на пенсию должность была вакантна. Сергей Чирцов пришел работать в МВД на должность оперуполномоченного. В разное время возглавлял отделы уголовного розыска в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. В последнее время Чирцов был заместителем начальника управления наркоконтроля в краевом ГУ МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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