В пермском главке назначен новый начальник угрозыска

Уголовный розыск в Пермском крае возглавил полковник Сергей Чирцов

27 ноября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Полковник полиции Сергей Чирцов стал руководителем управления угрозыска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ГУ МВД по Пермскому краю на должность начальника управления уголовного розыска официально назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об этом отражена на официальном сайте ведомства. «Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю возглавляет полковник полиции Сергей Викторович Чирцов», — говорится на сайте ведомства. Ранее управлением руководил Сергей Белкин. После его ухода на пенсию должность была вакантна. Сергей Чирцов пришел работать в МВД на должность оперуполномоченного. В разное время возглавлял отделы уголовного розыска в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. В последнее время Чирцов был заместителем начальника управления наркоконтроля в краевом ГУ МВД.

В ГУ МВД по Пермскому краю на должность начальника управления уголовного розыска официально назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об этом отражена на официальном сайте ведомства. «Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю возглавляет полковник полиции Сергей Викторович Чирцов», — говорится на сайте ведомства. Ранее управлением руководил Сергей Белкин. После его ухода на пенсию должность была вакантна. Сергей Чирцов пришел работать в МВД на должность оперуполномоченного. В разное время возглавлял отделы уголовного розыска в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. В последнее время Чирцов был заместителем начальника управления наркоконтроля в краевом ГУ МВД.