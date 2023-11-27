Пациенты пожаловались на условия пребывания в медучреждении
Пациентов Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн лечат в коридорах. Такая ситуация возникла из-за переполненности медучреждения. Об этом сообщила читательница URA.RU.
«Прохожу лечение в госпитале для ветеранов войн на улице Соболева,25. Некоторых пациентов лечат в коридоре. Мест в палатах катастрофически не хватает», — поделилась собеседница агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн. Там заявили о том, что помещение на фотографии не принадлежит их медучреждению.
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