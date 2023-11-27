27 ноября 2023

В Екатеринбурге пациентов госпиталя для ветеранов войн лечат в коридоре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Пациенты пожаловались на условия пребывания в медучреждении Фото:

Пациентов Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн лечат в коридорах. Такая ситуация возникла из-за переполненности медучреждения. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Прохожу лечение в госпитале для ветеранов войн на улице Соболева,25. Некоторых пациентов лечат в коридоре. Мест в палатах катастрофически не хватает», — поделилась собеседница агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн. Там заявили о том, что помещение на фотографии не принадлежит их медучреждению.

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Пациентов Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн лечат в коридорах. Такая ситуация возникла из-за переполненности медучреждения. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Прохожу лечение в госпитале для ветеранов войн на улице Соболева,25. Некоторых пациентов лечат в коридоре. Мест в палатах катастрофически не хватает», — поделилась собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн. Там заявили о том, что помещение на фотографии не принадлежит их медучреждению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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