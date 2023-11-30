30 ноября 2023

В Пермском краевом суде появится новый зампредседателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Председателя Мотовилихинского райсуда Татьяну Журавлеву ждет повышение Фото:

Заместителем председателя Пермского краевого суда станет Татьяна Журавлева. Ее личность была рекомендована к назначению высшей квалификационной коллегией судей (ВККС).

«Председатель Мотовилихинского районного суда Татьяна Журавлева рекомендована на должность зампредседателя Пермского краевого суда. Такое решение было принято на заседании ВККС, которое прошло в Москве с 20 по 24 ноября», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на решение коллегии.

Журавлева окончила Пермский государственный университет по специальности юриспруденция. Работала помощником прокурора Перми. В 2012 году назначена судьей Мотовилихинского районного суда. В 2021 заняла должность председателя суда.

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Заместителем председателя Пермского краевого суда станет Татьяна Журавлева. Ее личность была рекомендована к назначению высшей квалификационной коллегией судей (ВККС). «Председатель Мотовилихинского районного суда Татьяна Журавлева рекомендована на должность зампредседателя Пермского краевого суда. Такое решение было принято на заседании ВККС, которое прошло в Москве с 20 по 24 ноября», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на решение коллегии. Журавлева окончила Пермский государственный университет по специальности юриспруденция. Работала помощником прокурора Перми. В 2012 году назначена судьей Мотовилихинского районного суда. В 2021 заняла должность председателя суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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