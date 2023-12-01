В Перми скончался профессор-историк Борис Поварницын

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В Перми умер известный историк Борис Поварницын Фото:

В Перми ушел из жизни профессор-историк Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Борис Поварницын. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.

«Борис Поварницын умер после тяжелой болезни. Прощание состоится 3 декабря в 15 часов в Перми, в большом зале для прощаний на улице Старцева, 61», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на сообщение представителей ПНИПУ.

Поварницын написал около ста научных работ, включая такие монографии как «Русский вопрос глазами американцев» и «Историография США и Великобритании об этнополитике СССР и постсоветских государств». Он являлся лауреатом журналистской премии имени Гайдара в Пермском крае.

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В Перми ушел из жизни профессор-историк Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Борис Поварницын. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза. «Борис Поварницын умер после тяжелой болезни. Прощание состоится 3 декабря в 15 часов в Перми, в большом зале для прощаний на улице Старцева, 61», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на сообщение представителей ПНИПУ. Поварницын написал около ста научных работ, включая такие монографии как «Русский вопрос глазами американцев» и «Историография США и Великобритании об этнополитике СССР и постсоветских государств». Он являлся лауреатом журналистской премии имени Гайдара в Пермском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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