В Перми скончался профессор-историк Борис Поварницын

В Перми ушел из жизни профессор-историк Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Борис Поварницын. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.
«Борис Поварницын умер после тяжелой болезни. Прощание состоится 3 декабря в 15 часов в Перми, в большом зале для прощаний на улице Старцева, 61», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на сообщение представителей ПНИПУ.
Поварницын написал около ста научных работ, включая такие монографии как «Русский вопрос глазами американцев» и «Историография США и Великобритании об этнополитике СССР и постсоветских государств». Он являлся лауреатом журналистской премии имени Гайдара в Пермском крае.
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