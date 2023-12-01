В Перми скончался профессор-историк Борис Поварницын

01 декабря 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

В Перми умер известный историк Борис Поварницын Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми ушел из жизни профессор-историк Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Борис Поварницын. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза. «Борис Поварницын умер после тяжелой болезни. Прощание состоится 3 декабря в 15 часов в Перми, в большом зале для прощаний на улице Старцева, 61», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на сообщение представителей ПНИПУ. Поварницын написал около ста научных работ, включая такие монографии как «Русский вопрос глазами американцев» и «Историография США и Великобритании об этнополитике СССР и постсоветских государств». Он являлся лауреатом журналистской премии имени Гайдара в Пермском крае.

В Перми ушел из жизни профессор-историк Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Борис Поварницын. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза. «Борис Поварницын умер после тяжелой болезни. Прощание состоится 3 декабря в 15 часов в Перми, в большом зале для прощаний на улице Старцева, 61», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на сообщение представителей ПНИПУ. Поварницын написал около ста научных работ, включая такие монографии как «Русский вопрос глазами американцев» и «Историография США и Великобритании об этнополитике СССР и постсоветских государств». Он являлся лауреатом журналистской премии имени Гайдара в Пермском крае.