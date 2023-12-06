Роспотребнадзор назвал две причины вспышки коклюша в Свердловской области

Причиной вспышки коклюша в Свердловской области стала отмена мер по COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор. Дети отравились. Нижневартовск., роспотребнадзор
На фоне отмены запретительных мер по коронавирусу в регионе стали чаще выявлять другие заболевания Фото:

Одной из причин подъема заболеваемости коклюшем в Свердловской области стала отмена ограничительных мер, введенных в пандемию коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.

«Подъем заболеваемости объясняется несколькими причинами. Одна из них — цикличность эпидемического процесса, раз в 3-4 года врачи наблюдают рост количества заболевших. Другая немаловажная причина — снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии COVID-19 в 2020—2021 гг. В „пандемийные годы“ эпидемиологи регистрировали рекордно низкие показатели заболеваемости коклюшем», — отметили в ведомстве.

О том, что в Екатеринбурге выявили несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. По неофициальным данным, первое место по заболеваемости занимает Орджоникидзевский район города. Там выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за прошлый месяц зарегистрированы 58 заболевших. Позже свердловский Роспотребнадзор впервые прокомментировал ситуацию по росту заболеваемости в регионе.

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Одной из причин подъема заболеваемости коклюшем в Свердловской области стала отмена ограничительных мер, введенных в пандемию коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. «Подъем заболеваемости объясняется несколькими причинами. Одна из них — цикличность эпидемического процесса, раз в 3-4 года врачи наблюдают рост количества заболевших. Другая немаловажная причина — снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии COVID-19 в 2020—2021 гг. В „пандемийные годы“ эпидемиологи регистрировали рекордно низкие показатели заболеваемости коклюшем», — отметили в ведомстве. О том, что в Екатеринбурге выявили несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. По неофициальным данным, первое место по заболеваемости занимает Орджоникидзевский район города. Там выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за прошлый месяц зарегистрированы 58 заболевших. Позже свердловский Роспотребнадзор впервые прокомментировал ситуацию по росту заболеваемости в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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