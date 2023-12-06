Роспотребнадзор назвал две причины вспышки коклюша в Свердловской области

Причиной вспышки коклюша в Свердловской области стала отмена мер по COVID-19

06 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

На фоне отмены запретительных мер по коронавирусу в регионе стали чаще выявлять другие заболевания Фото: Александр Елизаров © URA.RU Одной из причин подъема заболеваемости коклюшем в Свердловской области стала отмена ограничительных мер, введенных в пандемию коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. «Подъем заболеваемости объясняется несколькими причинами. Одна из них — цикличность эпидемического процесса, раз в 3-4 года врачи наблюдают рост количества заболевших. Другая немаловажная причина — снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии COVID-19 в 2020—2021 гг. В „пандемийные годы“ эпидемиологи регистрировали рекордно низкие показатели заболеваемости коклюшем», — отметили в ведомстве. О том, что в Екатеринбурге выявили несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. По неофициальным данным, первое место по заболеваемости занимает Орджоникидзевский район города. Там выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за прошлый месяц зарегистрированы 58 заболевших. Позже свердловский Роспотребнадзор впервые прокомментировал ситуацию по росту заболеваемости в регионе.

Одной из причин подъема заболеваемости коклюшем в Свердловской области стала отмена ограничительных мер, введенных в пандемию коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. «Подъем заболеваемости объясняется несколькими причинами. Одна из них — цикличность эпидемического процесса, раз в 3-4 года врачи наблюдают рост количества заболевших. Другая немаловажная причина — снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии COVID-19 в 2020—2021 гг. В „пандемийные годы“ эпидемиологи регистрировали рекордно низкие показатели заболеваемости коклюшем», — отметили в ведомстве. О том, что в Екатеринбурге выявили несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. По неофициальным данным, первое место по заболеваемости занимает Орджоникидзевский район города. Там выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за прошлый месяц зарегистрированы 58 заболевших. Позже свердловский Роспотребнадзор впервые прокомментировал ситуацию по росту заболеваемости в регионе.