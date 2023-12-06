Путин дал генеральское звание главному судебному приставу Челябинской области

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Комиссия регионального отделения Единой России по обманутым дольщикам и вкладчикам. Челябинск, третьякова юлия
Юлия Третьякова стала генерал-лейтенантом внутренней службы Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Юлия Третьякова выросла в звании до генерал-майора. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить звание генерал-майора внутренней службы Третьяковой Юлии Игоревне», — говорится в документе. Сам указ подписан 6 декабря.

Третьякова возглавила УФССП по Челябинской области 3 июня 2019 года. В службе судебных приставов она работает с августа 2000 года, последовательно пройдя целый ряд карьерных ступеней в регионе.

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Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Юлия Третьякова выросла в звании до генерал-майора. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. «Присвоить звание генерал-майора внутренней службы Третьяковой Юлии Игоревне», — говорится в документе. Сам указ подписан 6 декабря. Третьякова возглавила УФССП по Челябинской области 3 июня 2019 года. В службе судебных приставов она работает с августа 2000 года, последовательно пройдя целый ряд карьерных ступеней в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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