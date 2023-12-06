Путин дал генеральское звание главному судебному приставу Челябинской области

Юлия Третьякова стала генерал-лейтенантом внутренней службы
новость из сюжетаПерестановки в силовых ведомствах
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Юлия Третьякова выросла в звании до генерал-майора. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Присвоить звание генерал-майора внутренней службы Третьяковой Юлии Игоревне», — говорится в документе. Сам указ подписан 6 декабря.
Третьякова возглавила УФССП по Челябинской области 3 июня 2019 года. В службе судебных приставов она работает с августа 2000 года, последовательно пройдя целый ряд карьерных ступеней в регионе.
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