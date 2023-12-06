Свердловский Роспотребнадзор перечислил признаки коклюша

06 декабря 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Больного коклюшем мучает изнуряющий кашель Фото: Анна Майорова © URA.RU Кашель с одышкой, высокая температура и раздражительность являются первыми признаками коклюша. Об этом свердловчан информирует региональный Роспотребнадзор. «При обычной простуде лихорадка и симптомы более выражены. У коклюша вначале возможна небольшая лихорадка, несильно выраженный насморк и кашель. Затем общее состояние больного улучшается, однако его начинает мучить изнуряющий кашель», — заявили специалисты. Он сопровождается одышкой на вдохе, несколькими толчками на выходе, после происходит свистящий, усиленный вдох. Кроме этого, к признакам коклюша относятся повышенная температура, раздражительность, возбудимость и нервозность. Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют ставить вакцину. Власти впервые подтвердили вспышку коклюша в Свердловской области 6 декабря. Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года выше показателя заболеваемости среднего многолетнего уровня «доковидного периода» в 3,6 раза. По версии Роспотребнадзора, одной из причин подъема заболеваемости коклюшем в регионе стала отмена ограничительных мер, введенных в пандемию коронавируса.

Кашель с одышкой, высокая температура и раздражительность являются первыми признаками коклюша. Об этом свердловчан информирует региональный Роспотребнадзор. «При обычной простуде лихорадка и симптомы более выражены. У коклюша вначале возможна небольшая лихорадка, несильно выраженный насморк и кашель. Затем общее состояние больного улучшается, однако его начинает мучить изнуряющий кашель», — заявили специалисты. Он сопровождается одышкой на вдохе, несколькими толчками на выходе, после происходит свистящий, усиленный вдох. Кроме этого, к признакам коклюша относятся повышенная температура, раздражительность, возбудимость и нервозность. Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют ставить вакцину. Власти впервые подтвердили вспышку коклюша в Свердловской области 6 декабря. Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года выше показателя заболеваемости среднего многолетнего уровня «доковидного периода» в 3,6 раза. По версии Роспотребнадзора, одной из причин подъема заболеваемости коклюшем в регионе стала отмена ограничительных мер, введенных в пандемию коронавируса.