08 декабря 2023

В Перми открылся Decathlon под другим названием

АРМ открыла магазин Desport в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Decathlon. Тюмень, спорттовары, спорт инвентарь, декатлон, decathlon, спортивный магазин, спортивные товары
От французского спортивного бренда новые владельцы унаследовали 35 магазинов Фото:

В Перми открылся гипермаркет Desport. Соответствующую рассылку получили горожане, передает корреспондент URA.RU. Компания АРМ выкупила бизнес у французского ритейлера Decathlon и запускает свою сеть спортивных магазинов.

«Рассылка для клиентов. Открылся магазин DESPORT в Перми», — указано в подобных сообщениях.

Магазин Desport планировали открыть на месте бывшего гипермаркета Decatlon на шоссе Космонавтов. В АРМ набирали продавцов-консультантов и кассиров, которым обещали зарплату от 38,5 тысячи рублей.

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В Перми открылся гипермаркет Desport. Соответствующую рассылку получили горожане, передает корреспондент URA.RU. Компания АРМ выкупила бизнес у французского ритейлера Decathlon и запускает свою сеть спортивных магазинов. «Рассылка для клиентов. Открылся магазин DESPORT в Перми», — указано в подобных сообщениях. Магазин Desport планировали открыть на месте бывшего гипермаркета Decatlon на шоссе Космонавтов. В АРМ набирали продавцов-консультантов и кассиров, которым обещали зарплату от 38,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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