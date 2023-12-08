В Перми открылся Decathlon под другим названием

От французского спортивного бренда новые владельцы унаследовали 35 магазинов
В Перми открылся гипермаркет Desport. Соответствующую рассылку получили горожане, передает корреспондент URA.RU. Компания АРМ выкупила бизнес у французского ритейлера Decathlon и запускает свою сеть спортивных магазинов.
«Рассылка для клиентов. Открылся магазин DESPORT в Перми», — указано в подобных сообщениях.
Магазин Desport планировали открыть на месте бывшего гипермаркета Decatlon на шоссе Космонавтов. В АРМ набирали продавцов-консультантов и кассиров, которым обещали зарплату от 38,5 тысячи рублей.
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