Большие катера сейчас нужно регистрировать в Минтрансе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Прокуратура ХМАО начала лишать крупные компании разрешений на катера и ремонтные суда. Об этом URA.RU источники из силовых структур округа.

«Прокуратура через суд начала лишать крупные компании разрешений на крупные суда. Раньше можно было регистрировать их в местном отделе ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) как маломерные суда. Но с этого года условия регистрации ужесточились и часть судовладельцев в ХМАО уже лишились разрешений на суда. Сейчас их нужно регистрировать в центральном управлении ГИМС, а это уже намного сложнее», — сообщил собеседник.

За разъяснениями URA.RU обратилось с запросом в транспортную прокуратуру. На момент публикации ответ не поступило. Между тем, в telegram-канале надзорного ведомства появилась информация, что прокуратура обратилась с иском к Сургутскому отделу ГИМС с требованием аннулировать выданные ранее разрешения на использование судов. «Транспортный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении обязанности обратиться с заявлением об исключении плавучих объектов из реестра маломерных судов. Регистрация их в качестве маломерных в отсутствие законных оснований приводит к уклонению судовладельцев от прохождения технического освидетельствования, что может создать условия для возникновения транспортных происшествий», — указано в канале.

В ГИМС URA.RU подтвердили, что прокуратура обязала их аннулировать часть выданных ранее разрешений. Также там сообщили, что новые правила усложнят процедуру получения разрешений на катера для судовладельцев. «Прокуратура требует исключить эти суда из реестра. Собственники должны поставить их в реестр крупнотоннажных судов. Сейчас эти суда будут регистрироваться не у нас, а в Минтрансе, и к ним будут предъявляться другие требования», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО по Оби курсировали неисправные грузовые суда. Транспортная прокуратура УрФО сообщила агентству, что технические нарушения обнаружили на двух судах транспортного предприятия «НАНТТЕКС».