10 декабря 2023

Свердловчанин отправится в колонию за попытку кражи кофе и пены для бритья

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, судебное заседание, замок на двери, суд, клетка
Наказание назначил Ревдинский горсуд Фото:

В Ревде (Свердловская область) мужчину отправили в колонию за попытку хищения из магазина. Он хотел украсть кофе и пену для бритья, но столкнулся с сопротивлением продавщицы.

«26 октября 2022 года у осужденного возник умысел на тайное хищение товара. Злоумышленник, зайдя в торговый зал, взял три банки кофе и три флакона пены для бритья, а затем спрятал под одеждой», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Попытку кражи заметила сотрудница магазина и потребовала вернуть или оплатить товар. Обвиняемый проигнорировав требование, стал уходить, однако женщина попыталась задержать его, за что получила удар кулаком и локтем по лицу. При этом товар ей удалось забрать.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ревдинский горсуд вынес приговор — два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.

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В Ревде (Свердловская область) мужчину отправили в колонию за попытку хищения из магазина. Он хотел украсть кофе и пену для бритья, но столкнулся с сопротивлением продавщицы. «26 октября 2022 года у осужденного возник умысел на тайное хищение товара. Злоумышленник, зайдя в торговый зал, взял три банки кофе и три флакона пены для бритья, а затем спрятал под одеждой», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Попытку кражи заметила сотрудница магазина и потребовала вернуть или оплатить товар. Обвиняемый проигнорировав требование, стал уходить, однако женщина попыталась задержать его, за что получила удар кулаком и локтем по лицу. При этом товар ей удалось забрать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ревдинский горсуд вынес приговор — два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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