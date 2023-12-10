Свердловчанин отправится в колонию за попытку кражи кофе и пены для бритья

Наказание назначил Ревдинский горсуд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) мужчину отправили в колонию за попытку хищения из магазина. Он хотел украсть кофе и пену для бритья, но столкнулся с сопротивлением продавщицы.

«26 октября 2022 года у осужденного возник умысел на тайное хищение товара. Злоумышленник, зайдя в торговый зал, взял три банки кофе и три флакона пены для бритья, а затем спрятал под одеждой», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Попытку кражи заметила сотрудница магазина и потребовала вернуть или оплатить товар. Обвиняемый проигнорировав требование, стал уходить, однако женщина попыталась задержать его, за что получила удар кулаком и локтем по лицу. При этом товар ей удалось забрать.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Ревдинский горсуд вынес приговор — два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.