Для переброски снегоходов к месту ЧП спасателям пришлось использовать тяжелую технику Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Трое жителей Миасса на охоте застряли в мороз ниже 40 градусов в тайге, оставшись на трое суток без связи, снегохода и с отказавшей бензопилой. Один из мужчин сумел выйти к домику егеря и вызвать помощь, после чего охотников эвакуировали, рассказали 11 декабря URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Охотники выехали к хребту Уреньга 6 декабря, несмотря на прогноз погоды. Первым в экстремальные минус 40 градусов отказал снегоход. Затем перестала заводиться бензопила, без которой стала невозможна заготовка дров, приготовление еды и ночевка у костра. Сотовой связи у мужчин не было, и они отправили самого выносливого к егерю на Семибратку», — рассказали URA.RU в пресс-центре ведомства.

Лишь 9 декабря информацию от егеря получила служба спасения, которой мэрия Златоуста и пожарные предоставили тяжелую технику для доставки снегоходов в ближайшую от терпящих бедствие точку. Без нее спасатели на снегоходах просто не смогли бы преодолеть 100 километров в 40-градусный мороз.

В тот же день к 18:30 спасатели пробились к урочищу Юрак, в 20 км от села Плотинка. Там они и обнаружили двух охотников, 70 и 66 лет. Спустя четыре часа пожилых жителей Миасса доставили к деревне Веселовка, где оставался их автомобиль. Помощь пришла своевременно: тяжелые последствия от переохлаждения еще не наступили.

Служба спасения категорически не рекомендует повторять подобные «подвиги» и советует следить за прогнозом погоды. Вплоть до 13 декабря 40-градусные морозы, уже доставившие множество проблем, не собираются покидать Челябинскую область.

Первым в минус 40 отказал снегоход Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

Бензопила перестала заводиться — и топить печку в вагончике стало нечем Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

Возникли проблемы с приготовлением горячей пищи Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

Спасатели пробились к терпящим бедствие пожилым охотникам уже затемно Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области