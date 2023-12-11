11 декабря 2023

Пермский губернатор дал новое поручение главе Соликамского округа

Губернатор Махонин поручил Евгению Самоукову обновить общественный транспорт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поручил обновить транспорт и увеличить количество транспортных средств в Соликамском округе Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Соликамского городского округа Евгению Самоукову обновить транспорт в населенных пунктах и увеличить количество транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Дмитрий Махонин поставил администрации Соликамского округа задачу начать работу по обновлению транспорта. Также губернатор поручил увеличить количество транспортных средств», — сообщили на сайте правительства.

На выездном заседании Самоуков представил губернатору отчет о ходе исполнения плана развития территории в 2022—2023 годах, а также обозначил приоритетные задачи округа на ближайшие три года. По его словам, развитие Соликамского городского округа — это «неотъемлемая часть долгосрочной подготовки к празднованию в 2030 году 600-летия со дня основания Соликамска». «Главная цель — это повышение индекса качества городской среды и общей туристской привлекательности, что в совокупности приведет к повышению и общего уровня жизни горожан», — отметил Самоуков.

Ранее Евгений Самоуков потерял автобусы, не увидев их перемещения на сервисе «Яндекс. Карты». По его словам, это был сбой в трансляции, а свой пост глава округа посвятил срывам расписания, которые допускают перевозчики.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Соликамского городского округа Евгению Самоукову обновить транспорт в населенных пунктах и увеличить количество транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Дмитрий Махонин поставил администрации Соликамского округа задачу начать работу по обновлению транспорта. Также губернатор поручил увеличить количество транспортных средств», — сообщили на сайте правительства. На выездном заседании Самоуков представил губернатору отчет о ходе исполнения плана развития территории в 2022—2023 годах, а также обозначил приоритетные задачи округа на ближайшие три года. По его словам, развитие Соликамского городского округа — это «неотъемлемая часть долгосрочной подготовки к празднованию в 2030 году 600-летия со дня основания Соликамска». «Главная цель — это повышение индекса качества городской среды и общей туристской привлекательности, что в совокупности приведет к повышению и общего уровня жизни горожан», — отметил Самоуков. Ранее Евгений Самоуков потерял автобусы, не увидев их перемещения на сервисе «Яндекс. Карты». По его словам, это был сбой в трансляции, а свой пост глава округа посвятил срывам расписания, которые допускают перевозчики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...