27 ноября 2023

Глава Соликамска потерял городские автобусы

Глава Соликамска Самоуков не нашел городские автобусы на «Яндекс Картах»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Соликамск, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, зимний соликамск, городской экспресс
За автобусами Соликамска чиновники будут следить пристальнее Фото:

Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Евгений Самоуков потерял автобусы. Он не увидел их перемещения на сервисе «Яндекс Карты».

«Вчера утром я, как и многие, не увидел автобусы в Яндекс картах. И хорошо, что это был всего лишь сбой в трансляции», — рассказал мэр в соцсети «ВКонтакте».

Свой пост Самоуков посвятил срывам расписания, которые допускают перевозчики. По словам главы округа, тестовый режим работы приложения от «Яндекса» завершен, поэтому жители могут отслеживать график движения автобусов онлайн. Чиновники же будут следить за нарушениями.

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Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Евгений Самоуков потерял автобусы. Он не увидел их перемещения на сервисе «Яндекс Карты». «Вчера утром я, как и многие, не увидел автобусы в Яндекс картах. И хорошо, что это был всего лишь сбой в трансляции», — рассказал мэр в соцсети «ВКонтакте». Свой пост Самоуков посвятил срывам расписания, которые допускают перевозчики. По словам главы округа, тестовый режим работы приложения от «Яндекса» завершен, поэтому жители могут отслеживать график движения автобусов онлайн. Чиновники же будут следить за нарушениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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