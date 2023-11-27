Глава Соликамска потерял городские автобусы

Глава Соликамска Самоуков не нашел городские автобусы на «Яндекс Картах»

28 ноября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

За автобусами Соликамска чиновники будут следить пристальнее Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Евгений Самоуков потерял автобусы. Он не увидел их перемещения на сервисе «Яндекс Карты». «Вчера утром я, как и многие, не увидел автобусы в Яндекс картах. И хорошо, что это был всего лишь сбой в трансляции», — рассказал мэр в соцсети «ВКонтакте». Свой пост Самоуков посвятил срывам расписания, которые допускают перевозчики. По словам главы округа, тестовый режим работы приложения от «Яндекса» завершен, поэтому жители могут отслеживать график движения автобусов онлайн. Чиновники же будут следить за нарушениями.

Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Евгений Самоуков потерял автобусы. Он не увидел их перемещения на сервисе «Яндекс Карты». «Вчера утром я, как и многие, не увидел автобусы в Яндекс картах. И хорошо, что это был всего лишь сбой в трансляции», — рассказал мэр в соцсети «ВКонтакте». Свой пост Самоуков посвятил срывам расписания, которые допускают перевозчики. По словам главы округа, тестовый режим работы приложения от «Яндекса» завершен, поэтому жители могут отслеживать график движения автобусов онлайн. Чиновники же будут следить за нарушениями.