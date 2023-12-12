Экс-чиновниц Минпромторга обвинили в махинациях на 450 млн рублей

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Бывшие чиновницы обвиняются в хищении средств проекта «Фарма-2020» Фото:

Суд начал рассматривать дела экс-руководителей департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Бывших чиновниц обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020», сообщает газета «Коммерсант».

«Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Экс-чиновницы и их предполагаемые сообщники обвиняются в хищение 450 миллионов рублей», — написали в газете.

По этому делу уже был вынесен первый приговор: совладелец компании «Фармдискавери» Владимир Новаковский признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время расследования мужчина был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и отбыл положенный ему срок — четыре года и пять месяцев колонии.

Параллельно суд начал расследование в отношении основных фигурантов — экс-чиновниц Ольги Колотиловой и Ольги Покидышевой, а также бизнесмена Владимира Зубкова. Мужчину считают одним из организаторов преступления, однако он умер за время трехлетнего расследования

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Суд начал рассматривать дела экс-руководителей департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Бывших чиновниц обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020», сообщает газета «Коммерсант». «Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Экс-чиновницы и их предполагаемые сообщники обвиняются в хищение 450 миллионов рублей», — написали в газете. По этому делу уже был вынесен первый приговор: совладелец компании «Фармдискавери» Владимир Новаковский признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время расследования мужчина был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и отбыл положенный ему срок — четыре года и пять месяцев колонии. Параллельно суд начал расследование в отношении основных фигурантов — экс-чиновниц Ольги Колотиловой и Ольги Покидышевой, а также бизнесмена Владимира Зубкова. Мужчину считают одним из организаторов преступления, однако он умер за время трехлетнего расследования
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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