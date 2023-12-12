Экс-чиновниц Минпромторга обвинили в махинациях на 450 млн рублей

12 декабря 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Бывшие чиновницы обвиняются в хищении средств проекта «Фарма-2020» Фото: Игорь Пантин © URA.RU Суд начал рассматривать дела экс-руководителей департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Бывших чиновниц обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020», сообщает газета «Коммерсант». «Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Экс-чиновницы и их предполагаемые сообщники обвиняются в хищение 450 миллионов рублей», — написали в газете. По этому делу уже был вынесен первый приговор: совладелец компании «Фармдискавери» Владимир Новаковский признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время расследования мужчина был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и отбыл положенный ему срок — четыре года и пять месяцев колонии. Параллельно суд начал расследование в отношении основных фигурантов — экс-чиновниц Ольги Колотиловой и Ольги Покидышевой, а также бизнесмена Владимира Зубкова. Мужчину считают одним из организаторов преступления, однако он умер за время трехлетнего расследования

Суд начал рассматривать дела экс-руководителей департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Бывших чиновниц обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020», сообщает газета «Коммерсант». «Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Экс-чиновницы и их предполагаемые сообщники обвиняются в хищение 450 миллионов рублей», — написали в газете. По этому делу уже был вынесен первый приговор: совладелец компании «Фармдискавери» Владимир Новаковский признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время расследования мужчина был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и отбыл положенный ему срок — четыре года и пять месяцев колонии. Параллельно суд начал расследование в отношении основных фигурантов — экс-чиновниц Ольги Колотиловой и Ольги Покидышевой, а также бизнесмена Владимира Зубкова. Мужчину считают одним из организаторов преступления, однако он умер за время трехлетнего расследования