Экс-чиновниц Минпромторга обвинили в махинациях на 450 млн рублей

Суд начал рассматривать дела экс-руководителей департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Бывших чиновниц обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020», сообщает газета «Коммерсант».
«Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Экс-чиновницы и их предполагаемые сообщники обвиняются в хищение 450 миллионов рублей», — написали в газете.
По этому делу уже был вынесен первый приговор: совладелец компании «Фармдискавери» Владимир Новаковский признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время расследования мужчина был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и отбыл положенный ему срок — четыре года и пять месяцев колонии.
Параллельно суд начал расследование в отношении основных фигурантов — экс-чиновниц Ольги Колотиловой и Ольги Покидышевой, а также бизнесмена Владимира Зубкова. Мужчину считают одним из организаторов преступления, однако он умер за время трехлетнего расследования
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