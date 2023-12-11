Пермский завод, выпускающий табуреты и вешалки, вдвое увеличил прибыль

Пермское ООО «Завод металлических изделий», которое занимается производством этажерок, вешалок, табуретов и другой продукции, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило более 120 млн рублей чистой прибыли, увеличив ее, по сравнению с 2021 годом, более чем в два раза.
«ООО „Завод металлических изделий“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 122 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 49,7 млн рублей.
Пермское ООО «Завод металлических изделий» находится в Соликамске. Предприятие выпускает стеллажи, табуреты, банкетки, напольные вешалки, стремянки и другую продукцию для быта. Руководит заводом бизнесмен Серафим Садков, также входящий в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 600-летия Соликамска.
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