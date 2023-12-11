11 декабря 2023

Пермский завод, выпускающий табуреты и вешалки, вдвое увеличил прибыль

Соликамский завод металлических изделий получил 120 млн рублей прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, инфляция, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
В 2022 году предприятие улучшило финансовые показатели Фото:

Пермское ООО «Завод металлических изделий», которое занимается производством этажерок, вешалок, табуретов и другой продукции, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило более 120 млн рублей чистой прибыли, увеличив ее, по сравнению с 2021 годом, более чем в два раза.

«ООО „Завод металлических изделий“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 122 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 49,7 млн рублей.

Пермское ООО «Завод металлических изделий» находится в Соликамске. Предприятие выпускает стеллажи, табуреты, банкетки, напольные вешалки, стремянки и другую продукцию для быта. Руководит заводом бизнесмен Серафим Садков, также входящий в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 600-летия Соликамска.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское ООО «Завод металлических изделий», которое занимается производством этажерок, вешалок, табуретов и другой продукции, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило более 120 млн рублей чистой прибыли, увеличив ее, по сравнению с 2021 годом, более чем в два раза. «ООО „Завод металлических изделий“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 122 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 49,7 млн рублей. Пермское ООО «Завод металлических изделий» находится в Соликамске. Предприятие выпускает стеллажи, табуреты, банкетки, напольные вешалки, стремянки и другую продукцию для быта. Руководит заводом бизнесмен Серафим Садков, также входящий в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 600-летия Соликамска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...