Пермский завод, выпускающий табуреты и вешалки, вдвое увеличил прибыль

Соликамский завод металлических изделий получил 120 млн рублей прибыли

12 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

В 2022 году предприятие улучшило финансовые показатели Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермское ООО «Завод металлических изделий», которое занимается производством этажерок, вешалок, табуретов и другой продукции, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило более 120 млн рублей чистой прибыли, увеличив ее, по сравнению с 2021 годом, более чем в два раза. «ООО „Завод металлических изделий“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 122 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 49,7 млн рублей. Пермское ООО «Завод металлических изделий» находится в Соликамске. Предприятие выпускает стеллажи, табуреты, банкетки, напольные вешалки, стремянки и другую продукцию для быта. Руководит заводом бизнесмен Серафим Садков, также входящий в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 600-летия Соликамска.

Пермское ООО «Завод металлических изделий», которое занимается производством этажерок, вешалок, табуретов и другой продукции, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие получило более 120 млн рублей чистой прибыли, увеличив ее, по сравнению с 2021 годом, более чем в два раза. «ООО „Завод металлических изделий“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 122 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 49,7 млн рублей. Пермское ООО «Завод металлических изделий» находится в Соликамске. Предприятие выпускает стеллажи, табуреты, банкетки, напольные вешалки, стремянки и другую продукцию для быта. Руководит заводом бизнесмен Серафим Садков, также входящий в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 600-летия Соликамска.