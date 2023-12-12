Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как выбрать мандарины на Новый год. Инфографика

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал жителям ХМАО покупать яркие мандарины

12 декабря 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Сладкие мандарины имеют яркий оттенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как выбирать самые популярные новогодние фрукты — мандарины. Специалисты ведомства на сайте сообщили, что самые сладкие мандарины имеют яркий оттенок. «Можно брать, если плод ароматный, упругий, равномерно окрашенный, а его кожица легко отделяется; не стоит покупать фрукты, если они слишком мягкие или твердые и сухие, на плодах есть вмятины, признаки гнили и плесени, кожура повреждена. Чем светлее плод, тем кислее мякоть», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалисты считают, что не имеет смысла покупать мандарины на ветке. Зеленые листья не доказывают свежесть фруктов. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как выбрать новогодние подарки. Специалисты посоветовали покупать детям на подарки шоколад. Как выбрать мандарины URA.RU .

Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как выбирать самые популярные новогодние фрукты — мандарины. Специалисты ведомства на сайте сообщили, что самые сладкие мандарины имеют яркий оттенок. «Можно брать, если плод ароматный, упругий, равномерно окрашенный, а его кожица легко отделяется; не стоит покупать фрукты, если они слишком мягкие или твердые и сухие, на плодах есть вмятины, признаки гнили и плесени, кожура повреждена. Чем светлее плод, тем кислее мякоть», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалисты считают, что не имеет смысла покупать мандарины на ветке. Зеленые листья не доказывают свежесть фруктов. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как выбрать новогодние подарки. Специалисты посоветовали покупать детям на подарки шоколад. .