Энергетики контролируют зоны повышенного внимания под Челябинском из-за морозов. Фото

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Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, авария, линии электропередач, ремонт, электричество, электромонтер
Аномальные холода внесли поправки в работу энергоподстанций (фото из архива) Фото:

Челябинские энергетики назвали зоны повышенного внимания в пригороде Челябинска. Только за сутки нагрузка на подстанции здесь выросла на 30%, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Сейчас повышенное внимание приковано к деревням Малиновка, Осиновка и Ключи, селу Большие Харлуши, поселкам Западный, Вавиловец и Трубный. Многие из них отапливаются только электричеством. Из-за холодов только за первые сутки рост нагрузки на подстанции и центры питания здесь составил 30%», — уточнили в пресс-службе организации.

По данным компании, в селе Большие Харлуши в дни наиболее сильных морозов команда из 80 человек заменила семь трансформаторов и установила четыре новые трансформаторные подстанции (ТП). Работы сильно осложняли 40-градусные холода, техника и люди работали на пределе возможностей, многие электроустановки приходилось обогревать дополнительно.

«В Малиновке специалисты установили одну дополнительную ТП, реконструировали с увеличением мощности две ТП, выполнили перераспределение нагрузки. В деревне Осиновка появились три дополнительные ТП, реконструировали одну ТП с увеличением мощности», — сообщили в компании.

В организации отметили, что прямо сейчас на территориях трех регионов в круглосуточном режиме работает более 760 специалистов. Ранее стало известно, что из-за аномальных морозов в регионе оказались обесточены ряд населенных пунктов.

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Челябинские энергетики назвали зоны повышенного внимания в пригороде Челябинска. Только за сутки нагрузка на подстанции здесь выросла на 30%, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». «Сейчас повышенное внимание приковано к деревням Малиновка, Осиновка и Ключи, селу Большие Харлуши, поселкам Западный, Вавиловец и Трубный. Многие из них отапливаются только электричеством. Из-за холодов только за первые сутки рост нагрузки на подстанции и центры питания здесь составил 30%», — уточнили в пресс-службе организации. По данным компании, в селе Большие Харлуши в дни наиболее сильных морозов команда из 80 человек заменила семь трансформаторов и установила четыре новые трансформаторные подстанции (ТП). Работы сильно осложняли 40-градусные холода, техника и люди работали на пределе возможностей, многие электроустановки приходилось обогревать дополнительно. «В Малиновке специалисты установили одну дополнительную ТП, реконструировали с увеличением мощности две ТП, выполнили перераспределение нагрузки. В деревне Осиновка появились три дополнительные ТП, реконструировали одну ТП с увеличением мощности», — сообщили в компании. В организации отметили, что прямо сейчас на территориях трех регионов в круглосуточном режиме работает более 760 специалистов. Ранее стало известно, что из-за аномальных морозов в регионе оказались обесточены ряд населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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