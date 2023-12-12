В Сургуте таможенники обнаружили жителя Таджикистана с незадекларированным миллионом рублей

Таможенники аэропорта Сургута изъяли у пассажира 36 тысяч рублей

13 декабря 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

У пассажира изъяли 36 тысяч рублей — сумму, превышающую лимит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники таможни Сургута (ХМАО) обнаружили у гражданина Таджикистана более миллиона незадекларированных рублей. Пассажир вылетал из Сургута в город Худжанд, когда его остановили таможенники. Информацию об этом опубликовали на сайте Уральского таможенного управления. «При пересчете наличных денежных средств выяснилось, что из России гражданин планирует вывезти сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. По курсу Центрального Банка РФ 36 тысяч рублей оказались предметом правонарушения. Такой исход можно было предотвратить. Пассажиру следовало пройти в „красный“ коридор и отразить сумму перемещаемых наличных в пассажирской таможенной декларации», — процитировали начальника Сургутского таможенного поста Игоря Галузина на сайте ведомства. Он отметил, что подача декларации не возлагает на гражданина никаких финансовых затрат, так как уплачивать таможенные платежи с указанной суммы не требуется. Сотрудники таможни возбудили административное дело и направили его материалы в суд, где пассажиру определят штраф. При этом незадекларированные деньги у нарушителя изъяли, а 973 тысячи рублей гражданину вернули под расписку. Ранее URA.RU писало о том, что у летевшей из аэропорта Сургута в Баку пассажирки таможенники изъяли 255 тысяч рублей, которые она пыталась провести за границу свыше положенного лимита. Незадекларированную валюту женщина пыталась провезти в ручной клади. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники таможни Сургута (ХМАО) обнаружили у гражданина Таджикистана более миллиона незадекларированных рублей. Пассажир вылетал из Сургута в город Худжанд, когда его остановили таможенники. Информацию об этом опубликовали на сайте Уральского таможенного управления. «При пересчете наличных денежных средств выяснилось, что из России гражданин планирует вывезти сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. По курсу Центрального Банка РФ 36 тысяч рублей оказались предметом правонарушения. Такой исход можно было предотвратить. Пассажиру следовало пройти в „красный“ коридор и отразить сумму перемещаемых наличных в пассажирской таможенной декларации», — процитировали начальника Сургутского таможенного поста Игоря Галузина на сайте ведомства. Он отметил, что подача декларации не возлагает на гражданина никаких финансовых затрат, так как уплачивать таможенные платежи с указанной суммы не требуется. Сотрудники таможни возбудили административное дело и направили его материалы в суд, где пассажиру определят штраф. При этом незадекларированные деньги у нарушителя изъяли, а 973 тысячи рублей гражданину вернули под расписку. Ранее URA.RU писало о том, что у летевшей из аэропорта Сургута в Баку пассажирки таможенники изъяли 255 тысяч рублей, которые она пыталась провести за границу свыше положенного лимита. Незадекларированную валюту женщина пыталась провезти в ручной клади.