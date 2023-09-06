Таможенники забрали в аэропорту Сургута у пассажирки 4 тысячи долларов

07 сентября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Летевшая из Сургута пассажирка пыталась перевезти незадекларированные деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Летевшая из аэропорта Сургута в Баку пассажирка лишилась больше чем 3,5 млн рублей (четыре тысячи долларов по курсу ЦБ РФ), так как она не задекларировала наличные. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменской таможни. «Незадекларированную валюту в ручной клади авиапассажирки, вылетавшей из Сургута в Баку, обнаружили сотрудники Сургутского таможенного поста Тюменской таможни. Свои накопления в размере 4 000 долларов США и 744 тысячи рублей наличными путешественница взяла с собой в зеленый коридор зоны таможенного контроля», — сказано в сообщении пресс-службы.



Начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин пояснил, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить из России иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. «Однако наличные рубли свыше указанной нормы вывозить можно: физическому лицу требуется только подать пассажирскую таможенную декларацию. По курсу ЦБ России 225 тысяч рублей, перемещаемые гражданкой, превысили норму беспошлинного провоза, не были задекларированы и оказались предметом правонарушения», — прокомментировал Галузин.



По факту правонарушения на пассажирку завели дело об административном правонарушении. Суд назначил штраф в размере 63 700 рублей.



Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Сургута у пассажиров отобрали почти 20 тысяч долларов. Пассажиры лишились более чем 1,2 млн рублей, так как они не задекларировали наличные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Летевшая из аэропорта Сургута в Баку пассажирка лишилась больше чем 3,5 млн рублей (четыре тысячи долларов по курсу ЦБ РФ), так как она не задекларировала наличные. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменской таможни. «Незадекларированную валюту в ручной клади авиапассажирки, вылетавшей из Сургута в Баку, обнаружили сотрудники Сургутского таможенного поста Тюменской таможни. Свои накопления в размере 4 000 долларов США и 744 тысячи рублей наличными путешественница взяла с собой в зеленый коридор зоны таможенного контроля», — сказано в сообщении пресс-службы. Начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин пояснил, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить из России иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. «Однако наличные рубли свыше указанной нормы вывозить можно: физическому лицу требуется только подать пассажирскую таможенную декларацию. По курсу ЦБ России 225 тысяч рублей, перемещаемые гражданкой, превысили норму беспошлинного провоза, не были задекларированы и оказались предметом правонарушения», — прокомментировал Галузин. По факту правонарушения на пассажирку завели дело об административном правонарушении. Суд назначил штраф в размере 63 700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Сургута у пассажиров отобрали почти 20 тысяч долларов. Пассажиры лишились более чем 1,2 млн рублей, так как они не задекларировали наличные.