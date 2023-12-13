13 декабря 2023

Дума ХМАО отметила командира батальона «Югра» почетной наградой

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Адресники. Ханты-Мансийск, дума хмао
Депутаты думы ХМАО единогласно проголосовали «за» Фото:

Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов единогласным решением думы ХМАО отмечен почетным нагрудным знаком за вклад в развитие законодательства. Об этом стало известно на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

«Комиссией принято решение рекомендовать думе Югры принять проект постановления о награждении почетным нагрудным знаком автономного округа за вклад в развитие законодательства», — сказал на заседании председатель постоянной комиссии думы ХМАО Леонид Михалко. Депутаты единогласно проголосовали «за»

Дмитрий Аксенов — командир батальона «Югра», участник СВО. В думе ХМАО он занимает должность замначальника организационного управления — начальника отдела организационного обеспечения думы.

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Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов единогласным решением думы ХМАО отмечен почетным нагрудным знаком за вклад в развитие законодательства. Об этом стало известно на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Комиссией принято решение рекомендовать думе Югры принять проект постановления о награждении почетным нагрудным знаком автономного округа за вклад в развитие законодательства», — сказал на заседании председатель постоянной комиссии думы ХМАО Леонид Михалко. Депутаты единогласно проголосовали «за» Дмитрий Аксенов — командир батальона «Югра», участник СВО. В думе ХМАО он занимает должность замначальника организационного управления — начальника отдела организационного обеспечения думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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