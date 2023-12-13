Дума ХМАО отметила командира батальона «Югра» почетной наградой

Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов единогласным решением думы ХМАО отмечен почетным нагрудным знаком за вклад в развитие законодательства. Об этом стало известно на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.
«Комиссией принято решение рекомендовать думе Югры принять проект постановления о награждении почетным нагрудным знаком автономного округа за вклад в развитие законодательства», — сказал на заседании председатель постоянной комиссии думы ХМАО Леонид Михалко. Депутаты единогласно проголосовали «за»
Дмитрий Аксенов — командир батальона «Югра», участник СВО. В думе ХМАО он занимает должность замначальника организационного управления — начальника отдела организационного обеспечения думы.
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