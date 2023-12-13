13 декабря 2023

В Екатеринбурге построят новый выезд с Московского тракта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета представителей иностранных государств при главе Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей
Орлов распорядился построить выезд с Московского тракта на Объездную дорогу Фото:

В Екатеринбурге реконструируют выезд с Московского тракта от улицы Репина до Объездной дороги, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Информация появилась на официальном сайте города екатеринбург.рф.

«Будет обеспечен отсутствующий сейчас выезд с тракта на Объездную дорогу. Общая площадь проектируемой территории составляет 8,97 гектара, протяженность участка улично-дорожной сети — 1 тысяча 309 метров», — написано в сообщении.

Планируется строительство 2 полос движения шириной 3 метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров. Также отмечено, что строительство этого съезда заложено в генплан развития Екатеринбурга до 2045 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге реконструируют выезд с Московского тракта от улицы Репина до Объездной дороги, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Информация появилась на официальном сайте города екатеринбург.рф. «Будет обеспечен отсутствующий сейчас выезд с тракта на Объездную дорогу. Общая площадь проектируемой территории составляет 8,97 гектара, протяженность участка улично-дорожной сети — 1 тысяча 309 метров», — написано в сообщении. Планируется строительство 2 полос движения шириной 3 метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров. Также отмечено, что строительство этого съезда заложено в генплан развития Екатеринбурга до 2045 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...