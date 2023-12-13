В Екатеринбурге построят новый выезд с Московского тракта

В Екатеринбурге реконструируют выезд с Московского тракта от улицы Репина до Объездной дороги, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Информация появилась на официальном сайте города екатеринбург.рф.
«Будет обеспечен отсутствующий сейчас выезд с тракта на Объездную дорогу. Общая площадь проектируемой территории составляет 8,97 гектара, протяженность участка улично-дорожной сети — 1 тысяча 309 метров», — написано в сообщении.
Планируется строительство 2 полос движения шириной 3 метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров. Также отмечено, что строительство этого съезда заложено в генплан развития Екатеринбурга до 2045 года.
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