Мать, выбросившая сына в Екатеринбурге, боится близких

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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
Девушка находится в послеродовом отделении (архивное фото) Фото:

Молодая мать, родившая и выбросившая сына на улицу в Екатеринбурге, переживает, что о случившемся узнают ее близкие. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Когда полицейские поинтересовались состоянием девушки, то она больше переживала, что теперь ее могут уволить с работы и что о случившемся узнают близкие. Девушка находится в послеродовом отделении», — рассказал Горелых.

Других детей у 20-летней девушки больше нет. Замужем она не была. Когда ее выпишут из больницы, то сотрудники МВД будут решать вопрос о лишении ее родительских прав, добавил Горелых.

Инцидент произошел ночью 15 декабря. Девушка родила малыша в одной из квартир на Краснофлотцев. Затем она выставила его в пакете на улицу. Ребенка спас мужчина, который проходил мимо. После этого следователи завели уголовное дело. Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Молодая мать, родившая и выбросившая сына на улицу в Екатеринбурге, переживает, что о случившемся узнают ее близкие. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Когда полицейские поинтересовались состоянием девушки, то она больше переживала, что теперь ее могут уволить с работы и что о случившемся узнают близкие. Девушка находится в послеродовом отделении», — рассказал Горелых. Других детей у 20-летней девушки больше нет. Замужем она не была. Когда ее выпишут из больницы, то сотрудники МВД будут решать вопрос о лишении ее родительских прав, добавил Горелых. Инцидент произошел ночью 15 декабря. Девушка родила малыша в одной из квартир на Краснофлотцев. Затем она выставила его в пакете на улицу. Ребенка спас мужчина, который проходил мимо. После этого следователи завели уголовное дело. Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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