Мать, выбросившая сына в Екатеринбурге, боится близких

15 декабря 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Девушка находится в послеродовом отделении (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Молодая мать, родившая и выбросившая сына на улицу в Екатеринбурге, переживает, что о случившемся узнают ее близкие. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Когда полицейские поинтересовались состоянием девушки, то она больше переживала, что теперь ее могут уволить с работы и что о случившемся узнают близкие. Девушка находится в послеродовом отделении», — рассказал Горелых. Других детей у 20-летней девушки больше нет. Замужем она не была. Когда ее выпишут из больницы, то сотрудники МВД будут решать вопрос о лишении ее родительских прав, добавил Горелых. Инцидент произошел ночью 15 декабря. Девушка родила малыша в одной из квартир на Краснофлотцев. Затем она выставила его в пакете на улицу. Ребенка спас мужчина, который проходил мимо. После этого следователи завели уголовное дело. Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Молодая мать, родившая и выбросившая сына на улицу в Екатеринбурге, переживает, что о случившемся узнают ее близкие. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Когда полицейские поинтересовались состоянием девушки, то она больше переживала, что теперь ее могут уволить с работы и что о случившемся узнают близкие. Девушка находится в послеродовом отделении», — рассказал Горелых. Других детей у 20-летней девушки больше нет. Замужем она не была. Когда ее выпишут из больницы, то сотрудники МВД будут решать вопрос о лишении ее родительских прав, добавил Горелых. Инцидент произошел ночью 15 декабря. Девушка родила малыша в одной из квартир на Краснофлотцев. Затем она выставила его в пакете на улицу. Ребенка спас мужчина, который проходил мимо. После этого следователи завели уголовное дело. Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.