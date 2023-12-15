В Севастополе сбили украинский дрон над Черным морем

В Севастополе над Черным морем сбили украинский дрон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У Севастополя над Черным морем системы ПВО уничтожили беспилотник. Повреждений не зафиксировано. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. На данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил губернатор.
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