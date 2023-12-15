В Севастополе сбили украинский дрон над Черным морем

15 декабря 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

В Севастополе над Черным морем сбили украинский дрон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Севастополя над Черным морем системы ПВО уничтожили беспилотник. Повреждений не зафиксировано. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. «В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. На данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил губернатор.

У Севастополя над Черным морем системы ПВО уничтожили беспилотник. Повреждений не зафиксировано. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. «В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. На данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил губернатор.