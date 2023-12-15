15 декабря 2023

В Севастополе сбили украинский дрон над Черным морем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Севастополе над Черным морем сбили украинский дрон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Севастополя над Черным морем системы ПВО уничтожили беспилотник. Повреждений не зафиксировано. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. На данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил губернатор.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Севастополя над Черным морем системы ПВО уничтожили беспилотник. Повреждений не зафиксировано. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. «В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. На данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...