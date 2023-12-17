Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о ядовитой красной икре

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не покупать красную икру с уротропином

18 декабря 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Красная икра может быть опасна для здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не покупать красную икру, в составе которой есть консервант уротропин. При попадании в желудок вещество выделяет ядовитые токсические вещества. «Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», — говорится в telegram-канале окружного Роспотребнадзора. Инспекторы ведомства также советуют не покупать икру с рук на стихийных рынках и проверять маркировки на упаковке. При этом крышка не должна быть мятой или вздутой, а сама банка доверху заполнена икрой. «В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость», — добавляет ведомство. Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, что при выборе красной икры следует обращать внимание на количество соли. По словам эксперта, в 100 граммах уровень соли может превышать дневную норму для человека.

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не покупать красную икру, в составе которой есть консервант уротропин. При попадании в желудок вещество выделяет ядовитые токсические вещества. «Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», — говорится в telegram-канале окружного Роспотребнадзора. Инспекторы ведомства также советуют не покупать икру с рук на стихийных рынках и проверять маркировки на упаковке. При этом крышка не должна быть мятой или вздутой, а сама банка доверху заполнена икрой. «В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость», — добавляет ведомство. Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, что при выборе красной икры следует обращать внимание на количество соли. По словам эксперта, в 100 граммах уровень соли может превышать дневную норму для человека.