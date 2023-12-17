17 декабря 2023

Президентская кампания 2024 года станет самой дорогой в истории ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы, голосование, урна для голосования
Власти планируют потратить более 400 миллионов рублей на предвыборную кампанию президента РФ в ХМАО Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Президентская кампания 2024 года станет самой дорогой в истории ХМАО. На выборы первого лица государства окружные власти планируют потратить более 400 миллионов рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в окружной избирательной комиссии.

«Общая сумма расходов на выборы главы государства в Югре превысит 400 миллионов рублей. В 2018 году на выборы президента РФ в ХМАО потратили почти 300 миллионов рублей. Увеличение стоимости кампании на этот раз объясняется ростом цен на товары и услуги, а также повышением зарплат членам УИК», — поделился инсайдер.

В окружном избиркоме уточнили, что 271 миллион будет профинансирован из федерального бюджета. Оставшиеся средства выделит округ.

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Президентская кампания 2024 года станет самой дорогой в истории ХМАО. На выборы первого лица государства окружные власти планируют потратить более 400 миллионов рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в окружной избирательной комиссии. «Общая сумма расходов на выборы главы государства в Югре превысит 400 миллионов рублей. В 2018 году на выборы президента РФ в ХМАО потратили почти 300 миллионов рублей. Увеличение стоимости кампании на этот раз объясняется ростом цен на товары и услуги, а также повышением зарплат членам УИК», — поделился инсайдер. В окружном избиркоме уточнили, что 271 миллион будет профинансирован из федерального бюджета. Оставшиеся средства выделит округ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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