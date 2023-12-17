Президентская кампания 2024 года станет самой дорогой в истории ХМАО. На выборы первого лица государства окружные власти планируют потратить более 400 миллионов рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в окружной избирательной комиссии.
«Общая сумма расходов на выборы главы государства в Югре превысит 400 миллионов рублей. В 2018 году на выборы президента РФ в ХМАО потратили почти 300 миллионов рублей. Увеличение стоимости кампании на этот раз объясняется ростом цен на товары и услуги, а также повышением зарплат членам УИК», — поделился инсайдер.
В окружном избиркоме уточнили, что 271 миллион будет профинансирован из федерального бюджета. Оставшиеся средства выделит округ.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.