Президентская кампания 2024 года станет самой дорогой в истории ХМАО

18 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Власти планируют потратить более 400 миллионов рублей на предвыборную кампанию президента РФ в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президентская кампания 2024 года станет самой дорогой в истории ХМАО. На выборы первого лица государства окружные власти планируют потратить более 400 миллионов рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в окружной избирательной комиссии. «Общая сумма расходов на выборы главы государства в Югре превысит 400 миллионов рублей. В 2018 году на выборы президента РФ в ХМАО потратили почти 300 миллионов рублей. Увеличение стоимости кампании на этот раз объясняется ростом цен на товары и услуги, а также повышением зарплат членам УИК», — поделился инсайдер. В окружном избиркоме уточнили, что 271 миллион будет профинансирован из федерального бюджета. Оставшиеся средства выделит округ.

Президентская кампания 2024 года станет самой дорогой в истории ХМАО. На выборы первого лица государства окружные власти планируют потратить более 400 миллионов рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в окружной избирательной комиссии. «Общая сумма расходов на выборы главы государства в Югре превысит 400 миллионов рублей. В 2018 году на выборы президента РФ в ХМАО потратили почти 300 миллионов рублей. Увеличение стоимости кампании на этот раз объясняется ростом цен на товары и услуги, а также повышением зарплат членам УИК», — поделился инсайдер. В окружном избиркоме уточнили, что 271 миллион будет профинансирован из федерального бюджета. Оставшиеся средства выделит округ.