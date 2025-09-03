«Посмертный макияж востребован»: директор сургутского кладбища о тенденциях похоронной сферы

Сургутское кладбище становится технологичным — сейчас идет оцифровка захоронений, и вскоре найти могилу можно будет через мобильное приложение. При этом горожане все чаще выбирают кремацию, а среди востребованных услуг — посмертный макияж. О новых тенденциях в похоронной сфере URA.RU рассказал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.
— Игорь Лукьянович, сколько человек всего захоронено на сургутских городских кладбищах? И сколько похорон проходит, в среднем, за год?
— Всего захоронено около 70 тысяч человек. На Чернореченском-2 — уже более 12 тысяч. В среднем в год проходит около двух тысяч захоронений. В 2020–2021 годах, во время пандемии, число погребений выросло до 2,5 тысяч в год — и это без учета кремации. Сейчас идет полная инвентаризация: будут точные данные о числе могил, в том числе заброшенных.
— А сколько всего в Сургуте кладбищ?
— В Сургуте всего пять кладбищ: открытые — Чернореченское и Чернореченское-2, и три закрытых — Черномысовское, Саймовское и кладбище Энергетиков. Чернореченское открыли в 1982 году, сейчас там возможны только подзахоронения к родственным захоронениям при наличии места. Новое кладбище — Чернореченское-2, первые захоронения там появились в 2014 году.
— Замечаете ли вы, что все больше людей выбирают кремацию?
— Да, спрос заметно вырос — более чем в два раза по сравнению с 2019 годом.
— Это платная услуга?
— Если человек воспользовался гарантированным перечнем услуг, то кремация проводится бесплатно. То есть средства выделяются из бюджета города Сургута. Также кремация проводится на платной основе.
— Сколько стоит хранение праха в колумбарии?
— Колумбарную стену построили в 2012 году, она рассчитана на две тысячи ячеек и сейчас полностью заполнена. Ячейки предоставлялись бесплатно, родственники оплачивали только плиту, чтобы установить ее и опечатать нишу. МКУ «Ритуал» взял на себя уход за колумбарием — он ведется круглогодично.
— Будет ли расширяться колумбарная стена и что сейчас делать родственникам усопших?
— Сейчас проводятся работы по определению участка, где будет построена новая колумбарная стена, в будущем будет возведен колумбарный комплекс. Урны с прахом сейчас забирают родственники — кто-то их захоранивает, подхоранивает к существующей родственной могиле, кто-то увозит, а кто-то развеивает.
— Планируется ли реконструкция крематория?
— Недавно обновили фасад здания — впервые за более чем двадцать лет. В прошлом году сделали капитальный ремонт кровли и купола. На 2026 год планируем работы внутри: хотим обновить зал прощания, кабинеты сотрудников и установить вторую кремационную печь.
— Хватает ли на территории кладбища мест для новых захоронений?
— В городе действуют муниципальные учреждения, которые строят объекты похоронного назначения, в том числе новые секторы. Один этап рассчитан примерно на 2300 захоронений. На осенне-зимний период стараемся делать запас, заранее выкапываем могилы. Сказать, что мест достаточно, не могу, но и дефицита пока нет.
— Какие современные технологии используются в работе кладбища?
— Сейчас ведется инвентаризация всех мест погребений. В ближайшее время появится база, где по фамилии, имени и отчеству можно будет найти место захоронения. Навигация будет доступна и через Яндекс.Карты: можно будет построить маршрут прямо в телефоне. На территории кладбища уже есть схемы проездов, карты и таблички с обозначением секторов. Пока учет захоронений ведется в базе учреждения в Excel.
— То есть можно будет прям в телефоне найти конкретную могилу?
— Будет создана интерактивная карта для упрощения поиска нужного захоронения. Сейчас над этим работают разработчики — программа будет привязана к картам на телефоне, однако, как именно будет реализована эта интеграция пока сказать не могу.
— Приходится ли решать вопросы с самовольными захоронениями или заброшенными могилами?
— Самовольных захоронений у нас нет — все строго регламентируется актами администрации. Заброшенные могилы есть, и их становится больше. Но следить за ними должны родственники. Муниципалитет отвечает только за те захоронения, которые проводились за счет бюджета.
— В последнее время все большую востребованность набирает услуга посмертного макияжа. Это обязательная процедура или решение родственников?
— Это коммерческая услуга, и в Сургуте она востребована. Считаю, что это важно, чтобы тело было подготовлено достойно. Даже на сайтах объявлений начали появляться предложения таких услуг, хотя с их исполнителями я не сталкивался. Мое личное мнение — это правильно.
— Игорь Лукьянович, как вы пришли на эту должность? Вряд ли кто-то с детства мечтает стать директором кладбища.
— Эту работу редко выбирают сознательно. Я тоже оказался здесь не по зову сердца, но благодарен людям, которые пригласили меня. Сначала было непросто, но со временем понял, что в учреждении работают сотрудники с душой и состраданием. Здесь я нашел своё место. Не все говорят спасибо за нашу работу, но большинство — благодарны. И мы будем продолжать делать все, чтобы люди в трудную минуту не чувствовали себя одинокими.
