Жители ХМАО могут помочь решить проблему с бродячими животными в регионе

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) могут высказаться на тему бездомных животных в онлайн-опросе, ответы которого будут учтены и проработаны службами и ведомствами региона. Об этом сообщили на сайте сервиса «Онлайн-опросы».
«Уважаемые югорчане! Просим вас принять участие в опросе и выразить свое мнение об отношении к проблеме бездомных животных. Результаты опроса будут учтены в работе профильных служб и ведомств регионального и муниципального уровня», —
Губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что к 2025 году в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова тогда предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение этой проблемы. Она также пообещала, что все инициативы будут рассмотрены.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.