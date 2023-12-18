Жители ХМАО могут помочь решить проблему с бродячими животными в регионе

Жители ХМАО поделятся мнением о бродячих животных в онлайн-опросе

19 декабря 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

В ХМАО планируют решить вопрос, связанный с бездомными животными Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) могут высказаться на тему бездомных животных в онлайн-опросе, ответы которого будут учтены и проработаны службами и ведомствами региона. Об этом сообщили на сайте сервиса «Онлайн-опросы». «Уважаемые югорчане! Просим вас принять участие в опросе и выразить свое мнение об отношении к проблеме бездомных животных. Результаты опроса будут учтены в работе профильных служб и ведомств регионального и муниципального уровня», — указано на сайте. Губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что к 2025 году в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова тогда предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение этой проблемы. Она также пообещала, что все инициативы будут рассмотрены.

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) могут высказаться на тему бездомных животных в онлайн-опросе, ответы которого будут учтены и проработаны службами и ведомствами региона. Об этом сообщили на сайте сервиса «Онлайн-опросы». «Уважаемые югорчане! Просим вас принять участие в опросе и выразить свое мнение об отношении к проблеме бездомных животных. Результаты опроса будут учтены в работе профильных служб и ведомств регионального и муниципального уровня», — указано на сайте. Губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что к 2025 году в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова тогда предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение этой проблемы. Она также пообещала, что все инициативы будут рассмотрены.