18 декабря 2023

Жители ХМАО могут помочь решить проблему с бродячими животными в регионе

Жители ХМАО поделятся мнением о бродячих животных в онлайн-опросе
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мусор, собаки, бездомные животные, дворняги, оскал, забор, бутылка от пива
В ХМАО планируют решить вопрос, связанный с бездомными животными Фото:

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) могут высказаться на тему бездомных животных в онлайн-опросе, ответы которого будут учтены и проработаны службами и ведомствами региона. Об этом сообщили на сайте сервиса «Онлайн-опросы».

«Уважаемые югорчане! Просим вас принять участие в опросе и выразить свое мнение об отношении к проблеме бездомных животных. Результаты опроса будут учтены в работе профильных служб и ведомств регионального и муниципального уровня», — указано на сайте.

Губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что к 2025 году в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова тогда предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение этой проблемы. Она также пообещала, что все инициативы будут рассмотрены.

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Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) могут высказаться на тему бездомных животных в онлайн-опросе, ответы которого будут учтены и проработаны службами и ведомствами региона. Об этом сообщили на сайте сервиса «Онлайн-опросы». «Уважаемые югорчане! Просим вас принять участие в опросе и выразить свое мнение об отношении к проблеме бездомных животных. Результаты опроса будут учтены в работе профильных служб и ведомств регионального и муниципального уровня», — указано на сайте. Губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что к 2025 году в округе не должно остаться бездомных животных. Комарова тогда предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение этой проблемы. Она также пообещала, что все инициативы будут рассмотрены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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