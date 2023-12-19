Легендарный ансамбль 70-х выступит с концертом в ХМАО

Легендарный ансамбль «Синяя птица», получивший известность в 70-е годы благодаря хиту «Клен», выступит с концертами в нескольких городах ХМАО. Выступления состоятся в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме в феврале 2024 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продажи билетов.
«Уйти с головой в атмосферу золотых 70—80-х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА „Синяя птица“», — говорится в афише. На момент публикации самые дорогие билеты у сцены во всех трех городах оказались почти раскуплены.
Зимой на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт артиста татарской эстрады Ришата Тухватуллина в Нижневартовске. В Ханты-Мансийск и Сургут с гастролями приедет группа «Воровайки».
Ранее URA.RU сообщало, что лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов приедет с концертом в Сургут. Концерт запланирован даст концерт в Сургуте (ХМАО). Выступление запланировано на февраль 2024 года.
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