Легендарный ансамбль 70-х выступит с концертом в ХМАО

Легендарный ансамбль 70-х «Синяя птица» выступит с концертом в ХМАО

19 декабря 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Ансамбль «Синяя птица» выступит с концертами в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Легендарный ансамбль «Синяя птица», получивший известность в 70-е годы благодаря хиту «Клен», выступит с концертами в нескольких городах ХМАО. Выступления состоятся в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме в феврале 2024 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продажи билетов.



«Уйти с головой в атмосферу золотых 70—80-х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА „Синяя птица“», — говорится в афише. На момент публикации самые дорогие билеты у сцены во всех трех городах оказались почти раскуплены.



Зимой на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт артиста татарской эстрады Ришата Тухватуллина в Нижневартовске. В Ханты-Мансийск и Сургут с гастролями приедет группа «Воровайки».



Ранее URA.RU сообщало, что лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов приедет с концертом в Сургут. Концерт запланирован даст концерт в Сургуте (ХМАО). Выступление запланировано на февраль 2024 года.

Легендарный ансамбль «Синяя птица», получивший известность в 70-е годы благодаря хиту «Клен», выступит с концертами в нескольких городах ХМАО. Выступления состоятся в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме в феврале 2024 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продажи билетов. «Уйти с головой в атмосферу золотых 70—80-х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА „Синяя птица“», — говорится в афише. На момент публикации самые дорогие билеты у сцены во всех трех городах оказались почти раскуплены. Зимой на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт артиста татарской эстрады Ришата Тухватуллина в Нижневартовске. В Ханты-Мансийск и Сургут с гастролями приедет группа «Воровайки». Ранее URA.RU сообщало, что лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов приедет с концертом в Сургут. Концерт запланирован даст концерт в Сургуте (ХМАО). Выступление запланировано на февраль 2024 года.