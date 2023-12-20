Екатеринбуржцы пожаловались на отмену заказов Ozon перед Новым годом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункты выдачи Ozon. Екатеринбург, ozon, озон
По словам горожан, у маркет-плейса беспорядок с доставками Фото:

Жители Екатеринбурга жалуются на задержку заказов Ozon — по некоторым доставкам даты переносят несколько раз. Одна из читательниц URA.RU рассказала, что один ее заказ и вовсе отменили.

«Заказывала краску для стен. Обещанная дата доставки была 17 декабря. Сначала перенесли на 19-е, теперь на 21-е. Чует мое сердце, что отменят совсем и вернут деньги.», — рассказала читательница. Еще один заказ и вовсе отменили спустя два дня после оформления.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Ozon с просьбой пояснить, наблюдаются ли проблемы с доставкой в Екатеринбург. Там ответили, что несмотря на период распродаж, когда заказов в несколько раз больше обычного, большинство клиентов в Екатеринбурге и Свердловской области получает заказы точно в срок. «В отдельных случаях, когда заказы задерживаются в сборке у продавца или в процессе доставки, сроки могут увеличиваться. Мы всегда заранее информируем наших клиентов об этом», — отметили представители маркет-плейса.

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Жители Екатеринбурга жалуются на задержку заказов Ozon — по некоторым доставкам даты переносят несколько раз. Одна из читательниц URA.RU рассказала, что один ее заказ и вовсе отменили. «Заказывала краску для стен. Обещанная дата доставки была 17 декабря. Сначала перенесли на 19-е, теперь на 21-е. Чует мое сердце, что отменят совсем и вернут деньги.», — рассказала читательница. Еще один заказ и вовсе отменили спустя два дня после оформления. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Ozon с просьбой пояснить, наблюдаются ли проблемы с доставкой в Екатеринбург. Там ответили, что несмотря на период распродаж, когда заказов в несколько раз больше обычного, большинство клиентов в Екатеринбурге и Свердловской области получает заказы точно в срок. «В отдельных случаях, когда заказы задерживаются в сборке у продавца или в процессе доставки, сроки могут увеличиваться. Мы всегда заранее информируем наших клиентов об этом», — отметили представители маркет-плейса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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