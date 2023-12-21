Движение было перекрыто из-за ликвидации последствий ДТП
На М-5 «Урал» в Челябинской области 21 декабря затруднено движение из-за пробки, возникшей в Республике Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На 1591 км М-5 сейчас очень плотное движение. Причиной стало ДТП на территории Республики Башкортостан», — сообщили в госавтоинспекции.
Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Челябинска. Последствие аварии ликвидировали, сейчас движение восстановлено.
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