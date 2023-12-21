На М-5 в Челябинской области из-за ДТП в Башкирии образовалась пробка. Видео

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Пробка на этап кубка мира по биатлону. Тюмень, пробка, автомобиль
Движение было перекрыто из-за ликвидации последствий ДТП Фото:

На М-5 «Урал» в Челябинской области 21 декабря затруднено движение из-за пробки, возникшей в Республике Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 1591 км М-5 сейчас очень плотное движение. Причиной стало ДТП на территории Республики Башкортостан», — сообщили в госавтоинспекции.

Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Челябинска. Последствие аварии ликвидировали, сейчас движение восстановлено.

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На М-5 «Урал» в Челябинской области 21 декабря затруднено движение из-за пробки, возникшей в Республике Башкортостан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 1591 км М-5 сейчас очень плотное движение. Причиной стало ДТП на территории Республики Башкортостан», — сообщили в госавтоинспекции. Из-за ДТП была перекрыта дорога в сторону Челябинска. Последствие аварии ликвидировали, сейчас движение восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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