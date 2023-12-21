Пермские ученые рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Ученые ПНИПУ: новогоднюю ель нужно выбирать по веткам и иголкам

22 декабря 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Дерево должно быть срублено недавно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы живая елка дольше не осыпалась, рекомендуют брать ту, которую срубили недавно. Свежесть дерева определить достаточно просто по веткам и иголкам, рассказала ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова. «Чтобы проверить их качество, нужно аккуратно отогнуть небольшую ветку. У свежесрубленного дерева ветви упругие и хорошо гнутся. В противном случае оно было заморожено или давно срублено, а значит — быстро осыплется, когда вы принесете его домой», — отметила Мария Комбарова. Она добавила, что еще один показатель свежести ели — иголки. Они должны быть блестящими и наполненными соком. «Нужно отщипнуть пару иголок и растереть в руках. Если почувствуете при этом выраженный хвойный, смолистый запах — все в порядке», — рассказала биолог. Что же касается искусственных елей, от них не должно пахнуть. Запах — признак некачественного сырья. От этого фактора зависит устойчивость ели к возгоранию. Качественные искусственные деревья безопаснее, так как они тлеют и не возгорают, отметила Мария Комбарова.

Чтобы живая елка дольше не осыпалась, рекомендуют брать ту, которую срубили недавно. Свежесть дерева определить достаточно просто по веткам и иголкам, рассказала ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова. «Чтобы проверить их качество, нужно аккуратно отогнуть небольшую ветку. У свежесрубленного дерева ветви упругие и хорошо гнутся. В противном случае оно было заморожено или давно срублено, а значит — быстро осыплется, когда вы принесете его домой», — отметила Мария Комбарова. Она добавила, что еще один показатель свежести ели — иголки. Они должны быть блестящими и наполненными соком. «Нужно отщипнуть пару иголок и растереть в руках. Если почувствуете при этом выраженный хвойный, смолистый запах — все в порядке», — рассказала биолог. Что же касается искусственных елей, от них не должно пахнуть. Запах — признак некачественного сырья. От этого фактора зависит устойчивость ели к возгоранию. Качественные искусственные деревья безопаснее, так как они тлеют и не возгорают, отметила Мария Комбарова.