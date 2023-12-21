21 декабря 2023

Пермские ученые рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Ученые ПНИПУ: новогоднюю ель нужно выбирать по веткам и иголкам
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Виды города. Курган, продавец, продажа, елки, ели, новый год, украшение новогодней елки
Дерево должно быть срублено недавно Фото:

Чтобы живая елка дольше не осыпалась, рекомендуют брать ту, которую срубили недавно. Свежесть дерева определить достаточно просто по веткам и иголкам, рассказала ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова.

«Чтобы проверить их качество, нужно аккуратно отогнуть небольшую ветку. У свежесрубленного дерева ветви упругие и хорошо гнутся. В противном случае оно было заморожено или давно срублено, а значит — быстро осыплется, когда вы принесете его домой», — отметила Мария Комбарова.

Она добавила, что еще один показатель свежести ели — иголки. Они должны быть блестящими и наполненными соком. «Нужно отщипнуть пару иголок и растереть в руках. Если почувствуете при этом выраженный хвойный, смолистый запах — все в порядке», — рассказала биолог.

Что же касается искусственных елей, от них не должно пахнуть. Запах — признак некачественного сырья. От этого фактора зависит устойчивость ели к возгоранию. Качественные искусственные деревья безопаснее, так как они тлеют и не возгорают, отметила Мария Комбарова.

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Чтобы живая елка дольше не осыпалась, рекомендуют брать ту, которую срубили недавно. Свежесть дерева определить достаточно просто по веткам и иголкам, рассказала ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова. «Чтобы проверить их качество, нужно аккуратно отогнуть небольшую ветку. У свежесрубленного дерева ветви упругие и хорошо гнутся. В противном случае оно было заморожено или давно срублено, а значит — быстро осыплется, когда вы принесете его домой», — отметила Мария Комбарова. Она добавила, что еще один показатель свежести ели — иголки. Они должны быть блестящими и наполненными соком. «Нужно отщипнуть пару иголок и растереть в руках. Если почувствуете при этом выраженный хвойный, смолистый запах — все в порядке», — рассказала биолог. Что же касается искусственных елей, от них не должно пахнуть. Запах — признак некачественного сырья. От этого фактора зависит устойчивость ели к возгоранию. Качественные искусственные деревья безопаснее, так как они тлеют и не возгорают, отметила Мария Комбарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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