Главный пермский пристав вручил ученикам благодарности от властей Чечни

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Начальник ФССП по Пермскому краю. Пермь, алаутдинов абдул
Абдул Алаудинов встретился с педагогами и учениками пермской школы № 7 Фото:

Глава УФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов вручил педагогам и ученикам школы № 7 благодарственные письма от министра Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Педагоги и учащиеся 4 „А“ класса школы № 7 получили из рук Абдула Алаудинова благодарственные письма от властей Чеченской республики. Поводом для этого стало выступление ребят на IX ежегодном школьном фестивале „Наша школьная планета“. Мероприятие было посвящено семейным ценностям. Учащиеся четвертого класса рассказали о многогранной культуре Чеченской Республики», — сообщили в службе судебных приставов.

На встрече со школьниками и педагогами Алаудинов отметил, что его радует факт того, что дети из разных уголков России дружат между собой. По его мнению, в будущем это станет залогом единения всей страны.

Абдул Алаудинов встретился с учениками и педагогами школы № 7
Абдул Алаудинов встретился с учениками и педагогами школы № 7
Фото:

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Глава УФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов вручил педагогам и ученикам школы № 7 благодарственные письма от министра Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Педагоги и учащиеся 4 „А“ класса школы № 7 получили из рук Абдула Алаудинова благодарственные письма от властей Чеченской республики. Поводом для этого стало выступление ребят на IX ежегодном школьном фестивале „Наша школьная планета“. Мероприятие было посвящено семейным ценностям. Учащиеся четвертого класса рассказали о многогранной культуре Чеченской Республики», — сообщили в службе судебных приставов. На встрече со школьниками и педагогами Алаудинов отметил, что его радует факт того, что дети из разных уголков России дружат между собой. По его мнению, в будущем это станет залогом единения всей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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