Погоня произошла во дворах Академического района
В екатеринбургском районе Академический экипаж ДПС устроил погоню за отечественной легковушкой. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«В 07:00 утра во дворах на Академе экипаж ДПС преследовал ВАЗ2112. Сирена долбила так, что будильник никакой не нужен», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург» слова очевидца. Участь автомобилиста неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
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