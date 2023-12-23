23 декабря 2023

В Академическом районе Екатеринбурга полиция устроила погоню за легковушкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, дпс
Погоня произошла во дворах Академического района Фото:

В екатеринбургском районе Академический экипаж ДПС устроил погоню за отечественной легковушкой. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«В 07:00 утра во дворах на Академе экипаж ДПС преследовал ВАЗ2112. Сирена долбила так, что будильник никакой не нужен», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург» слова очевидца. Участь автомобилиста неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

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В екатеринбургском районе Академический экипаж ДПС устроил погоню за отечественной легковушкой. Об этом рассказал очевидец происшествия. «В 07:00 утра во дворах на Академе экипаж ДПС преследовал ВАЗ2112. Сирена долбила так, что будильник никакой не нужен», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург» слова очевидца. Участь автомобилиста неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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